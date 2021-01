VAŘENÍM PROTI COVIDU: Podpořte imunitu antioxidanty. Zkuste pesto z červené řepy

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitaminům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid rozhodně nevyléčíte, ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době pandemie zlepšit imunitu.

Jsou to právě virové i bakteriální infekce, ale také znečištěné prostředí, stres, nesprávný životní styl, kouření, konzumace alkoholu, nevhodná strava nebo nedostatek aktivního pohybu, co v lidském organismu vyvolává vznik volných radikálů, a tím pádem škodlivého oxidačního stresu. Ten způsobuje předčasné stárnutí organismu a celkové zhoršení imunitního systému.

Oxidační stres je ale také na vině u mnoha dalších civilizačních a chronických onemocnění – od mozkové mrtvice a infarktu, přes rakovinu a onemocnění očí, až po Alzheimerovu chorobu. Mezi nejdůležitější antioxidanty, tedy látky, které proti volným radikálům bojují, patří vitamin E a flavonoidy.



„Zajímavostí určitě je, že poměrně velké množství antioxidantů nalezneme v kávě, černém čaji, kakau – tedy i v hořké čokoládě, nebo třeba ve vínu. V současnosti je velkým hitem matcha čaj, zelený ječmen nebo chlorella. Přírodní zdroje jsou vždy účinnější než ty syntetické a takovou hezkou poučkou je jíst podle barev duhy, tedy různé druhy ovoce a zeleniny, potom má organismus antioxidantů vždy dostatek,“ radí Šimková ze Zdravého stravování.



Pesto z červené řepy s piniovými oříšky

Ingredience:

80 g červené řepy

5 g kešu ořechů



2 g česneku



10 g olivového oleje



5 g parmazánu



5 g piniových ořechů



sůl



tymián



Postup: Řepu zabalíme s tymiánem, mořskou solí a kapkou olivového oleje do alobalu. Pečeme v troubě při 160 °C do měkka. Po vychladnutí řepu oloupeme. Do mixéru dáme nejprve upečenou řepu, česnek a zbytek oleje. Rozmixujeme do hladka, přidáme kešu, krátce rozmixujeme a nakonec přidáme parmazán. Ještě krátce rozmixujeme a nakonec dochutíme solí. Pesto zdobíme piniovými ořechy. Podáváme k běžnému nebo křehkému pečivu (skvěle se hodí minitousty).