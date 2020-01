Kdo uvidí seznam vámi užívaných léků?

Seznam léků, které užíváme na předpis, bude moci od června zhlédnout více odborníků. Můžeme však zvážit, jestli jim to opravdu povolíme. Někteří z nás pak za tyto léky už od ledna zaplatí méně peněz než loni.

V lednu před dvěma lety strašily lékaře i pacienty elektronické recepty. Představovaly první krok k elektronizaci zdravotnictví. Dnes už víme, jak to dopadlo: lékaři měli s e-recepty práci, než se jim přizpůsobili, ale pacientům přinesly jen výhody.



„Staromódní“ pacient prostě u lékaře dostane do ruky papírový recept tak jako dřív. Nic se pro něj nezměnilo. Ostatní nemocní však určitě oceňují, že mohou dostat recept, třeba na pravidelně předepisovaný lék, po telefonické dohodě s lékařem přímo do mobilního telefonu, nemusí vůbec chodit do ordinace, zastaví se jenom v lékárně.

Jedna SMS, jeden lék

Česká lékárnická komora však upozorňuje, že od začátku roku 2020 je omezeno množství položek na elektronickém receptu poslaném do mobilního telefonu pouze na jednu.

„Nové pravidlo upravující pouze jedinou položku na recept bude znamenat více textových zpráv v telefonech pacientů, a tím zpravidla složitější výdej předepsaných léčivých přípravků,“ upozorňuje na důsledek změny viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký. Výdej léků tedy může být v důsledku o něco pomalejší.



Sdílený lékový záznam

Naopak zlepšení v péči o nemocného by od letošního června měl přinést takzvaný sdílený lékový záznam pacienta, který je součástí systému e-receptů. Je to prostřednictvím internetu přístupný soupis všech léků, které má člověk předepsané.

Ošetřující lékaři (tedy ti, kteří už nějaký lék konkrétnímu člověku předepsali), lékaři zdravotnické záchranné služby a také lékárníci tedy uvidí, jaké všechny medikamenty pacient bere. Podle toho mohou poskytnout lék další, posoudit, jestli se v naší lékárničce medikamenty nedublují nebo zda mezi nimi neprobíhají nežádoucí interakce, které nás mohou ohrozit.

Jak uvádí Státní ústav pro kontrolu léků, pacient, který nechce, aby lékaři a lékárníci znali jím užívané léky, má do června čas nastavit, zda někomu nebo úplně všem přístup ke svým informacím odepře. Může to udělat přímo v systému, což ovšem vyžaduje mít občanský průkaz s elektronickým čipem nebo jinak ověřitelnou identitu.

Druhou možností je poslat lékovému ústavu doporučený dopis s ověřeným podpisem, v němž člověk oznámí, komu nemají být jeho data k dispozici.

Lidé s invaliditou zaplatí méně

Možná občas objevíte v poštovní schránce poštovní poukázku od své zdravotní pojišťovny, která vám vrátila peníze, které jste zaplatili nad stanovený limit jako doplatek za léky na lékařský předpis a za potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se však částky za zdravotnické prostředky.

Díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění takto letos najdou více peněz – čili méně peněz sami celkově zaplatí – lidé s přiznanou invaliditou druhého nebo třetího stupně.

Finanční doplatky, které pacienti platí v lékárně za léky na předpis, mají každý kalendářní rok svůj takzvaný ochranný limit. Když jej člověk překročí, zdravotní pojišťovny mu přeplatek nad tento limit vrátí, a to vždy na konci každého čtvrtletí.

Pro invalidní důchodce ve třetím stupni invalidity platil do loňska ochranný limit 1500 korun ročně. Pro osoby uznané invalidními ve druhém nebo třetím stupni, ale nepobírající invalidní důchod, protože nesplnily požadovanou délku pojištění, až do loňska platil stejný ochranný limit jako pro zdravé lidi, tedy 5000 korun za rok. Neboli teprve když zaplatili jako doplatek za léky víc než tento obnos, zdravotní pojišťovna jim přeplatek vrátila.

Od letošního ledna se situace změnila a tyto handicapované osoby mají nově stanovený roční ochranný limit ve výši 500 korun. Pojišťovny tedy mnohým z nich vrátí podstatně více peněz – opatření se zřejmě bude týkat více než 200 000 lidí a pojišťovny jim zřejmě vrátí celkem asi 200 milionů korun.



Ovšem pozor, úleva není automatická, invalidní občané o ni musejí svou zdravotní pojišťovnu požádat a svou situaci doložit rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu nebo posudkem o zdravotním stavu. Pro kontakt s pojišťovnou by v mnoha případech měl stačit e-mail a elektronická podoba těchto dokumentů.

Za léky doplatíme nejvýš pět tisíc

A jak jsou na tom s ochranným limitem ostatní lidé? Pro ně se nic nezměnilo, takže děti do 18 let mají limit 1000 korun ročně. Pojištěnci ve věku 19 až 64 let dostanou zpět peníze zaplacené za léky nad sumu 5000 korun za rok. Lidé nad 65 let pak mají ochranný limit 1000 korun ročně a nad 70 let 500 korun za rok.

V těchto případech není třeba pojišťovnu o vrácení přeplatků žádat, vrací je automaticky právě podle věku pojištěnce. Informace o výši doplatků, které jste zaplatili, předávají lékárny pojišťovnám samy a pojišťovny pak mají ze zákona povinnost každé čtvrtletí vyhodnocovat, zda jste už nezaplatili víc, než určoval váš limit. Nadlimitní peníze vám musí vrátit do šedesáti kalendářních dnů.

Pokud nechcete, aby vám pojišťovna peníze posílala zpět poštovní poukázkou a honila vás na poštu, musíte ji osobně, telefonicky nebo písemně požádat, aby vám je převáděla na váš bankovní účet.