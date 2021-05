Klíště je nutné odstranit co nejdříve a celé, radí lékárnice

Když jdeme do přírody, můžeme se chránit repelenty. Při jejich volbě ale musíme zvážit věk člověka, který je bude používat, říká mluvčí České lékárnické komory, lékárnice Michaela Bažantová.

Lidovky.cz: Jaké jsou nejčastější nemoci, které klíšťata přenášejí? Jakým způsobem se léčí?

Nejčastější choroby přenosné z klíšťat na člověka jsou lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. V poslední době se vyvíjejí nové léky proti klíšťové encefalitidě, ale na jejich použití si ještě chvíli počkáme. Zatím se encefalitida léčí pouze tišením symptomů a očkování proti této infekci je jedinou alternativou, jak se plně chránit. Vakcinace je možná celý rok.

Lidovky.cz: Jak je to s lymeskou boreliózou? Na tu očkování také neexistuje?

Lymeská borelióza se léčí antibiotiky a jejich volba záleží také na projevech nemoci. Očkování proti borelióze se stále vyvíjí. Existuje evropská vakcína, která je již v pokročilém stádiu testování na lidech. Takže se v budoucnu možná účinného očkování opravdu dočkáme.

Lidovky.cz: Co byste doporučila si vzít na procházku do přírody, kde jsou klíšťata?

Chránit se můžeme různými způsoby: mechanicky nebo repelentem. Do přírody, kde předpokládáme výskyt klíšťat, je vhodné se obléknout tak, aby se klíště nedostalo ke kůži. To jde vyřešit poměrně jednoduše tím, že kalhoty zastrčíme do ponožek nebo bot a tričko nebo košili do kalhot, protože klíšťata „nepadají“ ze stromů, jak se mnohdy říká, ale vyskytují se v trávě nebo jiném přízemním porostu, odkud se dostanou většinou na botu, nohavici nebo ponožku.

Lidovky.cz: Mechanickou obranu budou asi doplňovat chemické prostředky ve spreji...

Dalším způsobem ochrany, který můžeme samozřejmě s mechanickou ochranou kombinovat, je použití repelentů. Ideální použití je právě na „vstupní brány klíšťat“ – oblast okolo kotníků a případně na předloktí, pokud chceme v lese sbírat lesní plody nebo houby. Repelenty mohou být přírodní nebo s obsahem DEET (diethyltoluamid – pozn. red.), případně dalších účinných látek.

Lidovky.cz: Na co si je potřeba při výběru vhodného repelentu dávat největší pozor?

Při volbě repelentu bychom měli zohlednit v prvé řadě věk jedince, pro kterého bude určen. Jiné repelenty mohou používat dospělí, jiné děti od 2 let a jiné zase batolata. Další důležitý parametr je, zda budeme v oblasti, která je hodně promořená klíšťaty nebo nebezpečným hmyzem. Některé repelenty se aplikují na kůži ve formě spreje, roztoku nebo mléka, jiné se aplikují na oblečení.

Lidovky.cz: Jaká je v těchto prostředcích účinná látka?

Přírodní repelenty obsahují látky silně aromatické – například kafr, mentol nebo citronellol a mohou být třeba ve formě náramku či náplasti. O výběru vhodného repelentního přípravku se mohou lidé poradit v lékárně.

Lidovky.cz: Existují jistě i pomůcky na odstranění klíšťat. Které to jsou?

Ano, k dispozici jsou pinzety a takzvané háčky, které pomáhají klíště odstranit.

Lidovky.cz: Co bych měl udělat, když se mi na kůži klíště přisaje? Pokud ho odstraním, jak mám postupovat dál?

Klíště je nutné odstranit co nejdříve a celé. Za použití pinzety nebo háčku uchopíme klíště za hlavičku a kombinací kývání a tahu klíště odstraníme. Poté použijeme desinfekci, pokud nejsme alergičtí nebo nejde o kojence, je vhodné použití jodové desinfekce.

Lidovky.cz: Co když jodovou desinfekci použít nemohu?

Když ji použít nemůžeme, potom je dobré zvolit desinfekční léčivý přípravek například s obsahem také vysoce účinného octenidinu. Místo přisátí je pak vhodné označit, popsat nebo vyfotit.

Lidovky.cz: Jakým způsobem?

Lze použít permanentní fix, díky kterému lze sledovat, zda se netvoří okolo rány zarudnutí nebo kruh. V případě, že se tak děje, je vhodné navštívit ošetřujícího lékaře. Lékaře navštívíme i tehdy, pokud se objeví zvýšená teplota nebo horečka, bolesti hlavy nebo šíje, kloubů nebo výrazné svědění v místě přisátí.

Lidovky.cz: V přírodě nás ale nemusí potrápit jen klíšťata, i komáři a ovádi jsou nepříjemní. Máme nějaké přípravky proti nim?

Repelenty jsou univerzální – určené k ochraně před klíšťaty i komáry. I u komárů je možné použít mechanickou ochranu – moskytiéry, sítě do oken. Praktickým pomocníkem v domácnosti je repelentní přípravek do zásuvky, jehož působení vydrží mnoho dní, respektive nocí.

Lidovky.cz: Co když jsem alergický na štípnutí hmyzem a chci si přírody užít? Co si s sebou mám vzít?

Takový jedinec by měl s sebou mít antihistaminika a při nebezpečí anafylaktické reakce především adrenalinový autoinjektor. Ten by měli umět ovládat i lidé, kteří s ním do přírody jdou. A neměli by se ho bát v případě potřeby použít. Adrenalinový autoinjektor už není taková vzácnost jako v minulosti a předepsat ho může i obvodní lékař.