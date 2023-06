Příliš odolné bakterie mají nečekaného nepřítele. Roste i u vás na zahradě?

Lidovky.cz: Co vás přivedlo na myšlenku začít zkoumat tradiční české bylinky?

O bioaktivní látky v rostlinách se zajímám už tři desetiletí, českým bylinkám jsem se ale začal víc věnovat asi před šesti roky. Připadalo mi, že lidé mnohdy až nekriticky obdivují ajurvédu nebo klasickou čínskou medicínu, a přitom zapomínají, že máme na českých zahrádkách obrovskou zelenou lékárnu.

Bavil jsem se o tom s tehdejším ředitelem Botanického ústavu profesorem Vosátkou a rozhodli jsme se trochu regenerovat pověst starých, mnohdy zapomenutých českých bylin. Všichni znají heřmánek či levanduli, ale popenec, ožanku nebo komonici už jen málokdo. A přitom se v minulosti intenzivně využívaly.

Lidovky.cz: Někteří lidé dnes ale recepty starých bylinářů považují za pouhé babské rady.

Ve skutečnosti jsou ale založené na dlouholeté experimentální zkušenosti. V minulosti bylo leckdy obtížné zajít do lékárny a koupit si aspirin, a tak se šlo do přírody. V době, kdy jsem se o tradiční české bylinky začal zajímat, jsme zároveň řešili projekt zaměřený na výzkum konopí. Zabývali jsme se tím, jak ho co nejlépe ekologicky pěstovat a jakým způsobem z něj izolovat účinné látky.