Lockdown zvýšil chuť na sex. Lidé bez partnera mají ale problém se seznámit

Co covid také přinesl do našich životů? Často větší touhu po sexu, vyšší věrnost, ale také ztíženou možnost seznámení.

Zahraniční výzkumy z oblasti sexuality hovoří o snížení frekvence sexuálních aktivit, snížení sexuální touhy, snížení sexuální spokojenosti, nárůstu partnerských konfliktů a sexuálního násilí v posledním roce. U nás je to jinak. Primářka Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Petra Sejbalová poukazuje na výzkum Národního centra duševního zdraví, podle kterého uvedlo 30 procent lidí zvýšení chuti na sex během koronakrize. „To odpovídá i mým zkušenostem. V ordinaci se setkávám s tím, že lidé mají více času věnovat se sexu, protože jsou zavřená sportoviště, kulturní akce a podobně,“ popisuje sexuoložka.



Netýká se to ale úplně všech. „Na druhé straně jsou zde ale zase páry, u kterých vznikla dlouhodobým společným pobytem doma takzvaná ponorková nemoc,“ popisuje Petra Sejbalová. „Ta sexuální touhu rozhodně nezvyšuje, ale naopak snižuje.“



Může to ale být ještě horší. „Ve vyhrocených případech může docházet nejen ke konfliktům, ale i k domácímu nebo i sexuálnímu násilí mezi partnery,“ varuje lékařka. „Pokud vím, tak přibylo osob, které jsou policií vyšetřovány pro trestné činy spojené s internetovou sexuální komunikací, tedy sextingem. Jsou to takzvaní online lovci. Přibývá také držitelů dětské pornografie.“

Sex je lék

Proč k těmto jevům dochází? Podle primářky Sejbalové vládní nařízení, která trvají tak dlouho, a hlavně o nich nevíme, jak dlouho ještě trvat budou, výrazně omezují lidi v jejich obvyklém způsobu života. Reagují různě. Někteří mohou i rezignovat a stávají se nečinnými až pasivními. U jiných však vládní zákazy a příkazy vyvolávají stavy nevole, podrážděnosti, a výjimečně až agresivity. Odráží se to i v sexualitě.

Tyto komplikované situace nevnímají všichni stejně. Podle studií prožívají zadaní lidé pandemii spokojeněji. „Stále platí, že ve dvou se to lépe táhne,“ říká sexuoložka. „Být v této době sám a nemít nikoho blízkého, s kým se můžete o své radosti a starosti podělit, je vždy horší než mít vedle sebe partnera, který nás podpoří a je naší oporou.“

Kromě práce, nakupování a dalších povolených aktivit je sex podle brněnské sexuoložky pro většinu lidí jedna z nejpříjemnějších činností. Při dodržování hygienických pravidel je také zdraví prospěšná.

Koronavirus a sex

Lidé, kteří dříve čerpali energii např. ve fitness centru, ji mohou nyní získat sexem. „U sexu se lidé zrelaxují fyzicky, ale i psychicky, takže je to vlastně lék,“ poznamenává primářka. „Sex je také aktivita, kterou nám vláda ještě nezakázala a doufám, že ani nezakáže, protože tento zákaz by patrně velké množství obyvatel rozhodně neakceptovalo stejně tak, jako kdyby zakázali konzumaci alkoholu.“

Chuť a spokojenost

Lidé, kteří shání partnera, to podle primářky mají během pandemie velmi složité. „Nemohou se spolehnout na volbu podle vzhledu, když jsme všichni kryti respirátory nebo rouškou,“ popisuje sexuoložka. „Bylo by potřeba vymyslet nové strategie na rychlé seznamování se na ulici. To by mohl být úkol pro nějakého specialistu na dvoření. Další možností stále zůstává možnost internetových seznamek. Tam se lidé mohu prohlédnout bez roušky a v klidu a teple si povídat u kafíčka, i když ho pijí každý zvlášť.“

Sexuální apetit podle už zmíněného výzkumu Národního ústavu duševního zdraví z konce roku 2020 u zadaných i nezadaných vzrostl. V praktikování partnerského sexu se to ale údajně příliš neprojevilo. Fakt, že má někdo větší chuť na sex totiž ještě neznamená, že má vhodného partnera, se kterým by ji naplnil. Musí se v takových případech uspokojovat například s využitím internetu.

„Při praktikování párového sexu je potřeba samozřejmě dodržovat hygienické, případně antikoncepční zásady. Dle informací z médií v ČR loni výrazně vrostl počet infikovaných syfilidou, včetně případu jednoho patnáctiletého nakaženého chlapce. O možné nákaze koronavirem při sexu s osobou, která není ze stejné domácnosti ani nemluvím. Takže nejlépe mít při sexu nasazenou ochranu nahoře i dole,“ říká sexuoložka.

Potíže s nesouladem

Sexuální spokojenost párů závisí podle slov primářky Sejbalové na spokojenosti jednotlivce, a hlavně na tom, co od společného sexu každý očekává, co mu vyhovuje a co by si přál. „Dvojice, které mají podobnou a společnou chuť k sexu a mají rádi stejné sexuální praktiky, jsou spokojené,“ zdůrazňuje lékařka. „Problém nastává, když některý z partnerů má například výrazně vyšší chuť na sex než ten druhý, anebo preferuje jiné sexuální praktiky, jako je třeba užívání pomůcek typu pouta, biče a jiné.“

Pokud nechce mít partner tak často sex nebo nemá zájem o některé specifické praktiky, přichází ke slovu masturbace. Nejčastěji je to u internetu, ve formě komunikace na sociálních sítích, nebo ve formě sledování speciální pornografie.

„Možnosti sexuálního vyžití za pomocí internetu jsou nepřeberné, někteří tato řešení dokonce upřednostňují před reálným sexem. Mohou si zvolit jakoukoliv virtuální partnerku, která je v podstatě kdykoliv k dispozici, což se v reálném životě nestává,“ popisuje sexuoložka.

Ubylo přepadení

V době lockdownu, kdy je zákaz vycházení a jsou zavřené restaurace a bary, ubylo přepadení. Většina agresorů totiž páchala znásilnění posilněná alkoholem. „Lidé, kteří trpí parafilií – sexuální deviací, jež se projevuje silným nutkáním nějakou ženu přepadnout a znásilnit, si své oběti dokážou najít i během bílého dne,“ říká primářka brněnské sexuologie. (Parafilie je obecné označení sexuálních deviací – pozn. red.). „Ale vyhlédnutí takové oběti na osamělém místě je pro ně naštěstí složitější než pod rouškou tmy.“

Pro přepadené ženy je většinou velmi složité až nemožné se účinně bránit. U sadistů může odpor přepadené ženy vyvolávat větší vzrušení. Naopak exhibicionisté, tedy osoby, které se obnažují a masturbují před cizími ženami, nebývají většinou nebezpeční, protože jim nejde o skutečný fyzický kontakt. Nejvíce je vzrušuje překvapení a reakce cizí ženy.

„Lockdown přinesl větší možnost home office, takže pokud jsou partneři doma více společně, mají také více času na erotické aktivity, a to v jakoukoliv denní dobu, což je výhodné,“ říká primářka Petra Sejbalová . „A protože lockdown snížil možnost být nevěrným nebo nevěrnou, mohl by mít pozitivní vliv na sexuální život.“