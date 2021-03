Postel má být jen na spánek a na sex, říká odbornice. Jen tak lze zajistit kvalitní odpočinek

Praha Lékárníci řeší poruchy spánku často, říká magistra Irena Kiliková, vedoucí Lékárny AGEL v Ostravě. Není to jen kvůli koronavirové pandemii. V pití bylinných čajů doporučuje opatrnost.

Lidovky.cz: Můžeme nějak rozlišit poruchy usínání a poruchy spánku?

Nespavost je jen jedna z forem poruch spánku – mezi ně můžeme zahrnout například i syndrom neklidných nohou, syndrom spánkové apnoe, nadměrnou spavost a podobně. Pokud se budeme zabývat jen nespavostí, pak si ji můžeme rozdělit na stavy spojené s obtížným usínáním‚ přerušovaným spánkem nebo časným ranním probouzením.

Lidovky.cz: Jaké bývají nejčastější příčiny poruch spánku?

Těch příčin může být řada. Může to být dlouhodobé stresové zatížení i některé psychické poruchy, také třeba nevhodné stravovací návyky. Usínání neprospívají velké porce a těžká jídla nebo například káva těsně před spaním. Dále spánek mohou narušit chronické choroby jako poruchy štítné žlázy, angina pectoris, astma, trávicí potíže nebo jakékoli bolestivé stavy, ale také i některé dlouhodobě užívané léky.

Další příčinou mohou být špatné spánkové návyky – dlouhé zdřímnutí během dne, nepravidelný čas uléhání ke spánku, nevhodné prostředí. Všeobecně se to nazývá spánková hygiena, která je velmi důležitým faktorem v terapii nespavosti.

Lidovky.cz: Jak často za vámi lidé chodí s poruchami spánku? Setkáváte se s nimi během pandemie častěji?

Poruchy spánku řešíme v naší praxi poměrně často a není to jen situací spojenou s covidem-19, spíše všeobecně s velkým stresovým zatížením v každodenním životě. I když je pravda, že současná doba je na psychiku velmi náročná.

Lidovky.cz: Co všechno ovlivňuje kvalitní spánek? Fyzická práce, dostatek sexu, spokojený partnerský život?

Vrátím se ke zmiňované spánkové hygieně, protože bez ní nebude úspěšná žádná farmakoterapie, ať už bylinkami nebo syntetickými léčivými přípravky. Fyzická aktivita během dne je určitě velmi vhodná, ale neměla by být těsně před ulehnutím. Spokojený partnerský život velmi souvisí s mírou stresu, takže je logické, že nám kvalitu spánku ovlivní tím správným směrem.

Velmi důležité je správné stravování, vyvarovat se před spaním tučných a kořeněných jídel a jíst nejpozději dvě až tři hodiny před ulehnutím. Nekouřit před spaním, nepít kávu ani černý nebo zelený čaj. Alkohol nám sice může pomoci usnout, ale zhoršuje kvalitu spánku, takže se určitě nedoporučuje. Zároveň je nutné připravit na spánek také naši mysl – neřešit před spaním pracovní či krizové záležitosti, ale naopak pustit si třeba relaxační hudbu nebo si číst.



Lidovky.cz: Jak je důležitá kvalita světla před usnutím?

Takzvané modré světlo našemu spánku opravdu nesvědčí. V posteli před usnutím není vhodné sledovat televizi, mobilní telefony, počítače.

Lidovky.cz: Hodně se hovoří o spánkovém rituálu…

Ano, je dobré si ho vytvořit – uléhat a vstávat denně nejlépe ve stejnou hodinu, to znamená i o víkendech, kdy třeba nemusíme do práce, před spánkem vyvětrat ložnici, zajistit ticho a tmu a v posteli pobývat pouze za účelem spánku nebo vámi zmiňovaného sexu. Až když všechna tato doporučení nestačí, nastává čas pro farmakologickou pomoc nebo ve vážnějších případech doporučení návštěvy lékaře.

Lidovky.cz: Můžeme se na spánek nějak připravit, dejme tomu čajem? Co byste doporučila?

Co se týká čajů, tam je to zase trochu složitější. Existuje široká nabídka čajů i čajových směsí, které nám mohou pomoci při potížích se spánkem, ale přesto to má své nevýhody. Když si těsně před spaním uvaříte čaj, je dost pravděpodobné, že vás v noci probudí nutkání na močení. A poté, co budete muset vstát z postele, abyste si ulevil, se proberete a bude se vám špatně znovu usínat. A toto určitě nechcete, když si dáváte večer bylinky na spaní. Proto bych bylinné čaje doporučila circa dvě hodiny před ulehnutím. Chcete-li zůstat u bylinek, pak můžete vyzkoušet bylinné přípravky ve formě sirupu nebo tablet.

Lidovky.cz: Může být čaj nebo bylina nějakou kontraindikací k léčbě předepsané lékařem?

Samozřejmě. Často bývá součástí bylinných směsí na uklidnění a spánek třezalka, která má výrazné lékové interakce a není vhodná například pro pacienty užívající antidepresiva. Navíc je třeba opatrnosti, pokud již má pacient předepsané nějaké léky na spaní, protože jejich účinek se může zesílit.

Lidovky.cz: Je nějaká bylinka, která čtenářům pomůže zvládnout pandemický stres?

Většina bylinek, které užíváme při potížích s nespavostí, nám může být užitečná i při uvolnění stresového napětí. Rozdíl v účinku je v použité dávce, na uvolnění nebo zklidnění většinou stačí dávky nižší. Navíc přímo na stres máme jednu speciální bylinku, tou je Rhodiola (míněna zřejmě R. rosea, českým jménem rozchodnice růžová – pozn. red.). Její extrakt je registrován jako léčivý přípravek. Takže máme v ruce volně prodejný lék na stres, napětí a podráždění.