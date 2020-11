Máma, táta, babi a… covid! Lze se doma chránit a nenakazit se?

Sdílet společnou domácnost o velikosti 3+kk s rodinou čítající čtyři členy a psa je samo o sobě složité. Natož když se na někoho z nich „přilepí“ covid. Pak začíná akce kulový blesk v rámci jednoho bytu.

Je reálná šance zůstat vedle domácího pacienta s potvrzenou nákazou nemocí covid-19 negativní? Jak se vůbec chovat? Z pragmatického hlediska se zdá ideální dostát osvědčenému pořekadlu: kdo uteče, vyhraje! Realita je ovšem jiná, ne každý může opustit domov, ne každý může opustit pacienta.



Možnost, jak separovat covid pozitivního člena rodiny, aniž by bylo třeba zasahovat do chodu domácnosti, představuje služba: covid hotel. Hotelová síť Czech Inn Hotels otevřela první, který nabízí pacientům s lehčím průběhem choroby možnost izolace.

Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu je bezkontaktní; prostřednictvím telefonu a mobilních aplikací fungují i služby (donáška jídla na pokoj, doručování zásilek…). Zajištěno je i praní: host uloží prádlo do speciálního pytle, jejž nechá za dveřmi, a na témže místě ho najde později čisté.

K dispozici je na telefonu lékař a v případě zhoršení průběhu nemoci nabízí hotel zajištění odvozu do nemocnice. A náklady? Ty si hradí pacient sám. Ceny standardních pokojů startují na tisícikoruně za noc, se snídaní je to 1200 Kč. Většina lidí proto nejspíš bude stonat raději doma.

Poodsunout a uskromnit se

„Rozsah fyzických změn i zásahu do běžného stylu chování spolužijících osob se odvíjí od velikosti sdílené domácnosti. Žije-li rodina v domě, kde má každý svůj pokoj, je třeba řešit pohyb covid pozitivního člena pouze v místnostech užívaných všemi,“ naznačuje sociolog Petr Freiman výchozí premisu.

V prostorově omezeném bydlení je nutné pacientovi – ať mobilnímu, nebo nemobilnímu – vyčlenit pokoj.

„Nastalá nekomfortnost může sice vadit, ale současně v budoucnu rodinu i stmelit. Paradoxně je to zkouška lidskosti a cesta k tomu, abychom se opět začali učit uskromnění, odepíraní, pomoci,“ míní sociolog. Vzdor vší nutné empatii a diplomacii vůči nemocnému je v takovém případě základem nastolit striktní pravidla.

Poslední v koupelně

„Nakažený jedinec by měl kupříkladu jako poslední z rodiny provádět ranní i večerní hygienu. Tedy pokud se o koupelnu běžně dělí s ostatními,“ radí MUDr. Jan Bartoška z interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

„Jakmile pacient prostor opustí, musí se provést dezinfekce povrchů a předmětů, jichž se v místnosti dotýkal, a poté ji i důkladně vyvětrat,“ jsou slova MUDr. Bartošky.

Podobně se doporučuje řešit prostor společného WC, chodby či kuchyně – pakliže sem nakažený vstupuje. Jen ryze praktická douška… Nevhodně zvolená dezinfekce může poničit interiérové povrchy, proto není od věci číst návody a doporučení k použití.

„Nejsem lékař, ale k dezinfekci po nemocném bych přistoupil až ve chvíli, kdy zmizí za dveřmi svého pokoje. Je to taktnější,“ dává k uvážení Freiman.

Vědecké studie tvrdí, že koronavir žije ve vzduchu ve formě aerosolu minimálně tři hodiny. Na plastech byl detekován (ač v malém množství) i po 72 hodinách, na nerezové oceli i po 48 hodinách, ale na kartonu už po 24 hodinách nebyl vůbec, stejně jako na mědi po 4 hodinách.

Knihy v karanténě

Může však nastat situace, kdy nemocný na předmět sahal (nebo ho jinak infikoval), ale dezinfekci zde použít nelze. To platí u knih, časopisů, šanonů, spisů… Co pak? Té věci se „vyhlásí karanténa“, což znamená, že se jí nikdo alespoň čtyři dny nedotkne.Ať je covid pozitivním jedincem hlava rodiny, babička, či „studentík“, nemůže být ve vyčleněném pokoji odříznut od rodiny zcela.

Jednak je to asociální, psychologicky nekorektní a navíc reálně nemožné. Někdo mu musí během choroby zprostředkovávat kontakt se světem; donést jídlo, pití, léky… a hlavně ho slovem či jen očním kontaktem podpořit.

Rozhodně však záleží i na tom, jaký průběh nemoci dotyčný má. Prostě zda touží někoho vidět, či žádá jen chleba s máslem položený za dveřmi. A jak styčného důstojníka volit?

„Tu péči by měl zajistit pouze jeden vybraný člen domácnosti, který pak musí na obě strany důsledně dodržovat hygienická opatření, nosit ochranné pomůcky…“ připomíná MUDr. Jan Bartoška s tím, že: „Cílem péče o nemocného v domácím prostředí je omezení kontaktu ostatních osob s tímto pacientem, a to na minium.“

Větrání je základ

Sebelépe míněné rady mohou troskotat na reálných možnostech; dejme tomu v 1+kk se nelze ve dvou nepotkat. Pak je zdravý jedinec styčným důstojníkem – ať chce, nebo ne – automaticky. „Ideální je dvoumetrový odstup od nakaženého; základem je chránit si obličej a sliznice ochrannými pomůckami. Radím také ke kontaktu s nemocným použít jednorázové oblečení nebo oděv ihned vyprat,“ připomíná dál MUDr. Jan Bartoška.

Lékaři doporučují nejen častější praní – pokud možno separovaně –, kvalitní mytí rukou, ale také větrání. To zdravým ani nemocným neublíží. „Ovšem takové vycházky na balkon nebo terasu bych pozitivnímu jedinci moc nepředepisoval. Ne že by jich nebyl mnohý schopen a že by mu to uškodilo, ale zvyšuje se tím riziko přenosu infekce na další osoby,“ krčí rameny vinohradský lékař.

Upozorňuje také na podstatnou, ale mnohdy opomíjenou skutečnost: i covid pozitivní člověk, který má pouze slabé projevy nemoci, je infekční. „Byť má dotyčný mírný průběh choroby, je považován za infekčního, tudíž pro něj platí stejná hygienická pravidla, jako pro ostatní nakažené,“ říká MUDr. Bartoška. Jinými slovy, průběh nemoci neomlouvá.

Mnozí lékaři navíc doporučují i separaci domácích zvířat, aby virus skutečně neměl šanci z pacienta přeskočit na žádného jiného živého hostitele. Jedné živé bytosti se ovšem ono oddělení vysvětluje velmi špatně: malému dítěti. Dvojnásob tomu, které žije pouze s jedním rodičem.

Pak často nastupuje šikovná psychologie. „Záleží, za jakých okolností lze rodiče od dětí separovat plně. V případě těch opravdu malých, u nichž se dá předpokládat, že před potvrzením nákazy covidem u dospělého s ním měly opakovaný kontakt, separace pravděpodobně ničemu nepomůže,“ připouští MUDr. Jan Bartoška