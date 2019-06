Máte problémy s klouby? Sportujte, ale moc si nevyskakujte

Nabízíme několik rad o tom, co kloubům škodí a co prospívá, aby zůstaly co nejdéle v kondici. Módní trend leckoho vede k přesvědčení, že když dáme svému tělu patřičně zabrat, děláme pro něj to nejlepší. Pro naše klouby to neplatí.

Přílišné sportovní vypětí, obzvlášť v některých disciplínách, klouby přetěžuje, urychluje jejich opotřebení, tudíž zvyšuje riziko onemocnění. Proto ostatně obdivovaní vrcholoví sportovci nebývají, jak známo, po všech stránkách ti nejzdravější. Problémy si přivolávají i ti z nás, kteří se často nebo jen příležitostně pokoušejí o velké sportovní výkony.

Následky se často projeví později a jsou o to horší, oč déle jsme si odmítali uvědomit, že nahodilé bolesti, ať už kyčle, kolene, nebo ramene, zkrátka kdekoli, si zaslouží lékaře.

„Tento typ problémů si můžeme přivodit, třeba když neumíme pravidelně relaxovat. Pak konečně máme občas pár dní volna a chceme zdolat rekordy. Často na pěších túrách nebo na kole, což je dobře, ale i to by mělo mít své meze,“ říká ortopedka Monika Frydrychová, která pracuje v ústecké a děčínské nemocnici.



I další odborníci potvrzují, že v jakémkoli věku si často přivodí kloubní potíže příležitostní sportovci, kteří chtějí jednou za čas kompenzovat sedavý styl života extrémním výkonem. Nicméně obecně vzato je jízda na kole nebo využívání rotopedu tím nejvhodnějším pohybem. Spolu s plaváním.

Kolo, plavání

Jízda na kole nebo rotoped klouby trápí minimálně, protože je nezatěžujeme svojí váhou, ať už je jakákoli. Ještě víc to platí o pohybu ve vodě, tedy plavání, pokud možno doplněném cvičebními prvky, které vám doporučí fyzioterapeut.

Právě kolo a plavání jsou pro klouby natolik přínosné, že pomohou i k jejich rekonvalescenci po operaci nebo úrazu, kdy byste měli před většinou jiných činností pohmožděné tělo šetřit.

Chůze, běh

Chůze je nejpřirozenější pohyb a z mnoha důvodů, i zdravotních, bychom ji měli používat co nejvíc. Ale naše klouby mají specifické požadavky, leckdy odlišné od obecných doporučení: Například jít městem pěšky místo jízdy za volantem nebo v tramvaji či autobuse je určitě správné rozhodnutí. Ale pro klouby je chůze po tvrdém povrchu značnou zátěží. Totéž platí pro běh na tvrdém povrchu.

Výsledek zní: Chůze a běhání je určitě prospěšné. Ale i mnohé prospěšné aktivity vedou k opotřebení kloubů. Každopádně je lepší chůze a běh na měkkém povrchu a nešetřit na obuvi.

Skokům se raději vyhněte

Obzvlášť nezdravé jsou skoky. Každý dopad je pro řadu kloubů utrpením, zvlášť když jde o skoky z výšky. Není řeč jen o adrenalinových sportech. I při romantické procházce občas frajersky přeskočíme potůček nebo si zkrátíme cestu seskokem. Samozřejmě to nemá fatální následky. Ale klouby jsou zákeřné a mohou si každý takový seskok pamatovat. Pak ho přidají k důvodům, proč se zhoršuje vaše artritida.

„Možná si málokdo uvědomí, jak moc se to týká i skoků na motorce. Ty a jim podobné aktivity jsou pro kloubní systém jedním z největších nepřátel,“ komentuje rizika chirurg Petr Strach z Nemocnice Na Františku v Praze, který má také ambulanci v Řevnicích u Prahy.

Z každého děcka nebude Jágr

Neuvážená sportovní zátěž může posílit dispozice ke kloubním obtížím i u dětí.„Rodiče často vkládají své ambice do potomků a věří, že dostávat je na vrchol sportovních žebříčků je to pravé. Pak k nám ale chodí mladí lidé, kteří kvůli bolestem kloubů nemůžou spát, a zjistíme, že to je důsledek přetíženosti z dětství,“ konstatuje praktická lékařka z Dobřichovic Viera Dudková. Samozřejmě souhlasí s tím, že sport je pro děti důležitý.

Ale jak říká, mnozí rodiče to přehánějí. „Chtít z každého děcka Jágra přece nejde. Každý má jiné dispozice a konstituci. Obávám se, že mnoho dětí se stává zbytečnou obětí sportovních snů svých rodičů,“ zdůrazňuje.

Jak se stravovat

Jíst bychom měli hlavně tak, abychom (nejen) klouby nevysilovali svojí nadváhou. Ale konkrétní dieta, která by nemocné klouby vyléčila nebo jim alespoň výrazněji pomohla, neexistuje.

Jak uvádí internista a obezitolog Štěpán Svačina v publikaci Dietologický slovník, u kloubních a pohybových onemocnění bývá význam diet přeceňován, byť některé mají historickou tradici a můžete narazit i na propagaci zcela nových. Určitě neuškodí, ale chorobný proces nezastaví.

To se týká i bílkovinné stravy, kterou označuje profesor Svačina za užitečnou prevenci artrotických onemocnění a někdy i zmírnění jejich příznaků. Ale ani ta nikomu zcela zdravé klouby nevrátí.

Specifickým případem je ovšem dna neboli dnová artritida, k níž dieta neodmyslitelně patří. Právem se jí říká nemoc králů, protože ti si mohli dovolit život plný přepychu včetně blahobytně nezdravých pokrmů. Výsledkem může být neschopnost organismu zbavovat se přebytku kyseliny močové.



„Dnes si vlastně žijeme v lecčems jako králové všichni: holdujeme červenému masu, uzeninám, alkoholu. Takže dna rozhodně není vzpomínkou na dávnou historii, je to velmi rozšířená nemoc,“ konstatuje Monika Frydrychová. Podle ní si v současnosti spíš než nemoc králů zaslouží přízvisko „grilovací nemoc“. Prý totiž nepřehlédnutelně v letní sezoně přibývá pacientů s dnou, kteří si užívají grilování masa.

Dlužno dodat, že i dnová artritida může mít jiné příčiny než nestřídmý život, například genetické, nebo jak to u některých kloubních onemocnění bývá, nevyzpytatelné.