Obtíže s dechem jsou časté. Plicní ambulance v současné době zažívají nápor

Přetrvávající obtíže s dýcháním u pacientů, kteří prodělali onemocnění covid-19, jsou v současnosti zdaleka nejčastějším důvodem návštěv plicních ambulancí. I to potvrzuje docentka MUDr. Václava Bártů, Ph.D., vedoucí lékařka oddělení Pneumologie a ftizeologie Medicon Polikliniky sídlící v Praze 4.

Lidovky.cz: Jak se obecně daří v „době covidové“ osobám trpícím plicními onemocněními? Jsou doma a čekají, bojí se vycházet, přidávají se jim další komplikace (úzkosti atd.), nebo naopak?

Má zkušenost za rok covidové epidemie je následující: na jaře loňského roku se pacienti obávali přijít k lékaři na odborné vyšetření, tahle situace se ale změnila od podzimu.

Lidovky.cz: Přestali se bát a začali navštěvovat lékaře stejně jako před pandemií?

Jednak se dostavují pacienti s covidovou nákazou, pneumonií, ve velkém přicházejí také ti, kteří onemocnění covid-19 již překonali a nyní jsou vyšetřeni v rámci takzvaného postcovidového syndromu. Pravidelné vyšetření chronických pacientů již probíhá obvyklým způsobem. Ve výsledku tedy nyní máme pacientů tolik, že jen velmi obtížně tento nápor zvládáme.

Lidovky.cz: Astmatik a respirátor – je toto povinné novodobé soužití pro pacienty problematické, nebo se „dá vydržet“?

Řada astmatiků si na respirátor obecně nestěžuje, ba naopak, v nyní probíhající pylové sezóně mnozí pozitivně hodnotí jeho ochranný efekt. Část pacientů však udává, že zvláště při zátěži – hlavně chůzi či jiné fyzické aktivitě – se u nich snadněji dostavuje pocit dušnosti.

Lidovky.cz: Je podobná překážka v dýchání horší pro osoby trpící třeba chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)?

Tento pocit je výrazně individuální. Někteří pacienti s CHOPN si na respirátor zvykli a preferují ochranu před covidovou nákazou. Další část pacientů – zvláště ti s pokročilým stádiem CHOPN – hůře toleruje respirátor, a to při jakékoliv venkovní činnosti.

Lidovky.cz: Plicním pacientům se dávno před pandemií doporučovalo očkování proti běžné chřipce. Existují nějaká data, která dokazují, že by díky tomu později onemocnění covid-19 ustáli lépe či jej vůbec nedostali?

Je pravda, že o protichřipkovou vakcínu byl loni na podzim – na rozdíl od přecházejících let – mimořádný zájem. Zda u těchto vakcinovaných pacientů mělo onemocnění covid-19 mírnější průběh, to myslím, že v této hektické době zatím nikdo nehodnotil, tudíž se k tomu nelze spolehlivě vyjádřit.

Lidovky.cz: Přivedlo onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2 do plicních ambulancí více lidí, kteří by jinak s obtížemi nepřišli? Nebo se naopak v této situaci bojí jít k lékaři, čímž se oddaluje diagnóza a léčba třeba i nádorových onemocnění?

Obava přijít k lékaři a nechat se vyšetřit pro potíže dominovala, jak již bylo zmíněno, v loňském roce na jaře a během léta. V té době jistě došlo k oddálení jednak stanovení diagnózy onemocnění a prodleva pak zákonitě byla i při zahájení léčby.

Oxymetr

Lidovky.cz: V současnosti už se lidé obávají návštěvy ordinace opravdu méně?

Od konce roku 2020 a během prvních měsíců roku následujícího již, dle mého mínění, tato obava opadla a pacienti přicházejí jako obvykle.

Lidovky.cz: Lidé jsou ve stresu a ze stresu se i víc kouří. To není ideální stav, zvláště u plicních pacientů. Lze teď s kouřením přestat?

Někteří pacienti kouří více, někteří naopak z obavy přestali. Obecně však platí, že přestat s kuřáckým návykem je dobré za každé situace. Není známo, že by kouření komukoliv pomohlo.

Lidovky.cz: A propos, jsou pneumologové těmi, kdo odhalují u klientů covid-19? Lze si jeho příznaky splést s jinou nemocí?

Prokázat covidové onemocnění není složité. Jsou zde jednak jasné příznaky, jednak PCR vyšetření. Důležité však je v případě přetrvávajících potíží po nákaze virem SARS-CoV-2 pacienta dále vyšetřit, aby nedošlo k přehlédnutí například současně probíhajících jiných onemocnění, nebo posoudit, zda u něj nejsou přítomny následky či komplikace po prodělaném covidovém onemocnění.

Lidovky.cz: Pociťují plicní ambulance zájem lidí, kteří prodělali covid-19 o kontrolu plic? Mají obavy z dlouhodobých následků ?

Ano, nápor na ambulantní pneumologická pracoviště je nyní enormní. Měli bychom se věnovat především těm nemocným, kteří měli těžký průběh onemocnění covid-19, byli s ním hospitalizováni. Ve velké míře však přicházejí pacienti, kteří měli průběh chorob lehký, nicméně nyní chtějí být ujištěni, že jsou zcela v pořádku.

Lidovky.cz: Což lze pochopit. Takže lidé požadují kontrolu pomocí spirometru? Nebo mají zájem o komplikovanější bronchoskopická vyšetření?

Obecně provádíme rentgenologické vyšetření plic a kompletní funkční plicní vyšetření. V případě, že zjistíme patologický nález, indikujeme další specializovaná vyšetření. Právě bronchoskopické vyšetření patří mezi ta specializovaná, která indikují pneumolog, sami pacienti jej nežádají. (Pozn. red.: do rámce vyšetření patří mimo jiné spirometrická vyšetření se zhodnocením průchodnosti průdušek a kapacity plic, měření nasycení krve kyslíkem v klidu i po zátěži...)