Očkování proti ebole brzdí přísná kritéria WHO, tvrdí Lékaři bez hranic

KINSHASA Organizace Lékaři bez hranic (MSF) dnes kritizovala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) za příliš přísný systém při rozdělování vakcín proti ebole. Kvůli této nepružnosti je podle MSF v Kongu očkováno proti tomuto onemocnění příliš málo lidí ohrožených nákazou. Informuje o tom dnes agentura Reuters.

Koordinátorka naléhavých operací v MSF Natalie Robertsová v prohlášení uvedla, že její organizace usiluje o to, aby byla vakcína vyvíjená americkou firmou Merck dostupná většímu počtu lidí. Toto úsilí ale podle ní komplikují „přísné kontroly dodávek a kritéria, která pro použití vakcín stanovila WHO“.



„Při epidemii je čas naprosto zásadní: zdravotnické týmy by měly být schopny rychle zajistit léčbu nebo vakcíny podle situace, jakou na místě zjistí. Naše možnosti ale zásadně omezuje těžko pochopitelný nepružný systém (WHO),“ tvrdí Robertsová.



WHO nicméně uvádí, že vakcíny nijak neomezuje a snaží se stejně jako ostatní organizace zastavit šíření eboly v Kongu. „Spolupracujeme s konžskou vládou, abychom se dostali v oblastech výskytu epidemie k co největšímu množství lidí a komunit,“ uvádí WHO.

Při současné vlně eboly zemřelo od poloviny loňského roku přes 2100 lidí. Za epidemie, která zasáhla několik západoafrických států v letech 2013 až 2016, ebola zabila kolem 11 300 lidí.

Řešení k ničemu?

Podle WHO a konžské vlády bylo od loňského srpna proti ebole neočkováno látkou vyráběnou firmou Merck 223 tisíc lidí. Klinické testy prokázaly vysokou míru ochrany tohoto preparátu. V sobotu konžské úřady povolily použít i vakcínu vyvinutou americkou firmou Johnson and Johnson.



Přípravek firmy Merck se rozděluje osobám, kterým nákaza hrozí. WHO toto kritérium vysvětluje tak, že se ebola šíří osobním kontaktem mezi lidmi a že takovéto odvracení nákazy je nejúčinnějším způsobem, jak šíření bránit. Robertsová ale tento výběr přirovnala k situaci, kdy hasiči dostanou k hašení kbelík s vodou, ale mají povolení použít jí jenom šálek denně.