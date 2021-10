Odmítání brýlí ohrožuje životy. Své problémy tají především muži

Vzdor tomu, že Česká republika patří vybavením i odborníky v oční chirurgii ke světové špičce, je dost našinců, kteří ten fakt ignorují, ač by vzhledem ke stavu svého zraku neměli. Přes dvacet procent našich dětí je dalekozrakých, podobné procento krátkozrakých, z čehož plyne, že cirka 40 procent dítek by mělo nosit brýle. U nich musí vše řešit rodiče. To ale není konečný počet adeptů na brýle.



Výzkumy BESIP ukázaly, že bez brýlí se pohybuje i nebezpečnější skupina, a to jsou lidé za volantem. Na 44 procent řidičů by ze zdravotního důvodu potřebovalo brýle; někteří to vědí, další tuší, ale osm procent má dokonce takovou oční vadu, že by za volant (či řídítka) měli usedat, jen je-li auto (motorka) nenastartované(á)… To se týká těch, jejichž ostrost zraku je pod 50 procent.