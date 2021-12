Odpíračů dětského očkování zase tolik není, říká lékařka. Na chřipku už je k mání vakcína ve spreji

Lidovky.cz: Jaké očkování je v tuzemsku povinné?

V zákoně o ochraně veřejného zdraví stojí, že se povinně očkuje proti devíti nemocem, přitom šest z nich je obsaženo v takzvané hexavakcíně. Je to záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní hemofilové infekce, dětská obrna a žloutenka B. Další tři nemoci – spalničky, zarděnky a příušnice – se očkují společně v jedné vakcíně později. Pak následují přeočkování až do věku 11 let. V dospělosti se povinně přeočkovává jen proti tetanu, a to každých 10 až 15 let.