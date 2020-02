Onkologie v nové etapě. Pomáhá skalpel i fotony

Skalpel? Záření? Chemie? To je základní nabídka léčby pro pacienty s nádorem, kteří přijdou do brněnského Masarykova onkologického ústavu.

Když se nemocný dozví, že jej čeká operace a ještě radioterapie, chemoterapie, anebo rovnou všechno dohromady, může mít pocit, že jeho nemoc je skutečně v těžké fázi. Ale nemusí tomu tak být.



„Typicky některé kožní nádory se léčí jenom chirurgicky. Odstraníte je s úzkým lemem okolní tkáně a pacient je vyléčený, i když jej lékaři budou i nadále sledovat,“ popisuje onkochirurg Oldřich Coufal z Masarykova onkologického ústavu. Nádor prostaty se zase dá často vyléčit jen samotným ozařováním. „Zato karcinom prsu je typickým příkladem diagnózy, v níž se léčebné postupy kombinují,“ navazuje docent Coufal. „Díky takovémuto mezioborovému úsilí jsou léčebné výsledky lepší, než kdybychom jenom operovali, a to jakkoli radikálně.“



Automaticky tedy neplatí, že pokud se tým lékařů rozhodne využít pro pacienta více terapeutických postupů, naznačuje to hned těžkou diagnózu.

Potíže s tlouštíky

Pryč jsou doby, kdy jediným vybavením chirurga byly pouze skalpel a nůžky. „Dnes máme endoskopy, které umožňují operovat některé nádory jen pomocí otvorů do těla, bez nutnosti zanechávat velké jizvy. Máme staplery – jakési ,sešívačky‘, které spojují operační ránu nebo operované orgány rychle a bezpečně. Máme robotické operační stroje, které chirurg ovládá na dálku všemi svými končetinami,“ pochvaluje si chirurg Coufal.

Někdy však i nejlepší technika bývá krátká na člověka, který jí klade překážky. Klasickým příkladem bývají otylí pacienti. „Operace jsou o dost obtížnější u pacienta se silnou vrstvou podkožního tuku a s orgány obalenými tukem. A ještě ke všemu mívá obézní pacient vyšší riziko pooperačních komplikací,“ mračí se docent Coufal.

Bombardování fotony

Vývojem samozřejmě prošly i další léčebné postupy, včetně radioterapie. „Od využití rentgenových paprsků před sto lety jsme se přes radioaktivní záření prvků radium a také kobalt dostali k dnešním urychlovačům částic. Ty neobsahují radioaktivní materiál a záření vydávají, jen když jsou v provozu,“ vysvětluje přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova ústavu Pavel Šlampa.

Částice kroužící v urychlovačích Masarykova onkologického ústavu vytvářejí záření, které se dá nasměrovat na nádor pacienta. Říká se mu fotonové, protože slovo foton označuje kvantum elektromagnetické energie.

Všechna dosavadní radioterapie byla a je založena na faktu, že nádorové buňky mají nedokonalý enzymatický systém, tedy nedokonalé regenerační schopnosti. Záření dopadá na tkáně a poškozuje všechny buňky, rakovinné i zdravé. Ale zdravé buňky se obnovují, nádorovým to trvá mnohem déle. Několik postupných dávek záření je tedy zničí.

„Máme v ústavu pět urychlovačů na fotonové záření, z toho dva, které dokážou i soustředit vysoké dávky záření do malých objemů, tedy zejména do nádorů v různých orgánech těla,“ popisuje profesor Šlampa. „Říká se tomu radiochirurgie, protože toto záření dokáže ničit i velmi odolné nádorové ložisko podobně, jako je umí odstranit skalpel. Výhodná je také pro ničení druhotných nádorů – metastáz. V minulosti platilo, že když primární nádor už stačil vytvořit metastázy, prognóza onemocnění byla špatná. Dnes už je to přece jen lepší.“



Rentgenové paprsky starších ozařovacích přístrojů působí s největší intenzitou přímo na kůži, takže člověk může být ozařován jen dávkou, kterou vydržela jeho kůže. Současné ionizující záření se navyšuje reakcemi uvnitř těla, takže s nejvyšší intenzitou dopadá až na cílové vnitřní orgány.

„Laikové se někdy ptají, zda po radioterapii sami nevyzařují radioaktivní záření. Odpovídám, že nevyzařují, protože to fyzikálně nejde,“ ujišťuje Pavel Šlampa. Nepředpokládá, že by jiné postupy úplně vytlačily radioterapii z léčebné praxe. Ta se naopak stále vylepšuje. Do praxe se postupně dostává postup zvaný adaptivní radioterapie. Ten umožňuje, aby se rozsah ozařování plynule měnil podle toho, jak už se zmenšil nádor.

Ve vývoji dále jsou urychlovače, které mohou nádor bombardovat těžkými uhlíkovými ionty. A také se ve světě zkouší takzvaná flash radioterapie, která umožní aplikovat v jediném okamžiku (flash = blesk) vysokou dávku do nádoru bez většího poškození okolních tkání.