Pokusy s telemedicínou jsou slibné. Nejdřív konzultace, pak další postup

Někteří lékaři, například gastroenterologové, už využívají telemedicínu roky. Existuje dokonce portál uLékaře.cz, který distanční medicínu zprostředkovává.

Pražští gastroenterologové zkoumali možnosti vzdálené péče o pacienty se střevními záněty už od roku 2016. Zjistili, že pacientům vyhovuje lépe než obvyklé návštěvy ordinací. Nyní se pustili do další studie, snaží se do telemedicíny zapojit pacienty, kteří užívají biologickou léčbu.



„Tři roky jsme zkoumali možnosti telemedicíny na stovce pacientů se zánětlivým onemocněním střev – s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Vybavili jsme je domácí soupravou na měření stolice a vytvořili pro ně webovou aplikaci, tzv. IBD asistenta, přes kterou se svým lékařem komunikovali, posílali různé doma naměřené hodnoty a vyplňovali prověřené dotazníky. Jejich stav jsme tak kontrolovali objektivně i subjektivně,“ říká profesor Milan Lukáš, přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE v Praze.



Online je intenzivnější

Systém si podle Lukášových slov pochvalovali lékaři i pacienti, kterým ušetřili čas a peníze za dojíždění. Někteří nemocní totiž cestují z velké vzdálenosti, třeba ze severní nebo jižní Moravy. „Vnímali také, že se jim lékař věnuje mnohem více, než když je vidí jednou za dva měsíce při kontrole. Online s nimi totiž byl v mnohem intenzivnějším styku,“ popisuje Milan Lukáš.

Nyní na klinice rozšiřují telemedicínu na dalších 300 vybraných pacientů se střevními záněty, kteří užívají biologickou léčbu. „Vybíráme je podle toho, jak zvládají komunikaci přes moderní technologie. Odhadujeme, že z 55 tisíc lidí s těmito záněty, kteří čerpají zdravotní péči placenou ze všeobecného zdravotní pojištění, je pro využití telemedicíny vhodných přibližně pětina,“ doplňuje profesor Lukáš.

Gastroenterologové jednají se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví o tom, jak tuto péči hradit a pro jaký typ pacientů je vhodná. Dosud totiž všechny náklady na vyzkoušení telemedicíny pacienti hradili z vlastní kapsy.

„Telemedicína by se měla stát běžným a normálním způsobem sledování pacientů. Neměla by být ničím výjimečným,“ tvrdí profesor Lukáš a dodává, že klinické centrum ISCARE v pražských Vysočanech v červenci 2020 založilo virtuální IBD kliniku, jejíž hlavní náplní a posláním je právě vzdálené monitorování pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na biologické léčbě.

Už neodešli

Pražský chirurg Tomáš Šebek je už léta propagátorem telemedicíny. Nemocní se na portálu uLékaře.cz, který vede, kontaktují s lékařem nejprve na dálku a domluví si další postup. V době virové pandemie to bylo ideální řešení pro obě strany. V tuto dobu se na portál uLékaře.cz, začalo obracet mnohem více pacientů než dříve.

Provoz se zvýšil na trojnásobek ze strany tazatelů z řad veřejnosti, která potřebuje řešit své zdravotní potíže v době koronavirové pandemie. „A pacienti od nás už neodešli,“ říká doktor Šebek.

Takováto služba vzdáleného přístupu lékaře funguje ve třech krocích. Praktický lékař odpoví nejpozději do šesti hodin od položení dotazu například e-mailem. Do tří dnů následuje i reakce specialisty, kterého praktický lékař zvolí jako nejlepšího pro řešení konkrétního problému tazatele. V případě potřeby ve třetím kroku pomohou sestřičky s objednáním do kamenného zdravotnického zařízení kdekoliv po České republice.

„Konzultovat lze cokoliv z fyzického i duševního zdraví. Pro dnes už téměř 150 tisíc zaměstnanců asi stovky firem nabízíme tuto službu i jako benefit pro celé jejich rodiny. Ještě před krizí začala službu nabízet bezplatně ve svém programu první zdravotní pojišťovna OZP a během krize obsluhujeme ve stejném, byť na nouzový stav vázaném režimu u jednoho z prvních krajů, na Vysočině,“ popisuje doktor Šebek.

Dokud není služba pro uživatele hrazená z prostředků zdravotního pojištění, hledají alespoň různá partnerství, která sponzoring pacienta a lékaře alespoň někde umožňují.

„Nyní nabízíme rozšíření naší služby do podoby, které říkáme Virtuální čekárna České republiky. Ta umožní, aby se kterýkoliv praktický lékař anebo specialista vzdáleně zabezpečeně spojil s kterýmkoliv pacientem, a mohli tak řešit jakýkoliv zdravotní problém,“ popisuje doktor Šebek.

Nabídka pro tisíce lékařů

Platforma může podle Šebkových slov v plném provozu na jedné straně propojit více než 40 tisíc lékařů praktikujících v České republice s teoreticky 10 miliony občanů a potenciálních pacientů na straně druhé.

„Patnáct let pomáháme lékařům v celoživotním vzdělávání v rámci webu proLékaře.cz. Pokud teď budou chtít, mohou přejít do Virtuální čekárny a zjednodušit si svou každodenní práci s pacienty. Díky tomu dostane každý nemocný potřebnou péči, protože obrovské kapacity lékařů lze jednoduše podle potřeby přesměrovávat tak, aby byl každý pacientský požadavek vyřešen. Virtuální čekárnu České republiky již podpořila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a ministerstvo zdravotnictví,“ uvádí doktor Šebek.