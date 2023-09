Když hlava jede na 200 procent. Někdy si lidé stres vyvolávají sami, říká psycholog

Lidovky.cz: Že práce ovlivňuje duševní stav člověka, je známé. Ale co konkrétně práce u počítače, v kanceláři, i ta může někoho duševně „ničit“?

Záleží na osobním nastavení každého člověka. Pokud jste introvert a budete sedět sám v kanceláři u PC celý den, tak vám to asi bude vyhovovat. Když budete v open spacu a budete se muset bavit s kolegy, tak naopak budete spíš trpět. Také záleží, co na tom počítači děláte, jaký máte objem práce, v jakém pracujete prostředí, pod jakým vedením, pod jakým stresem. Tedy samotný monitor a práce u něj problematická není, spíš záleží na úrovni stresu.

Lidovky.cz: Jaké konkrétní faktory nepřiměřený stres nejčastěji vyvolávají?

Nejčastěji to bývá vyčerpání z přemíry práce. Ale často je to osobnostním nastavením člověka. Spousta lidí trpí takzvaným perfekcionismem, tedy práci a stres si zvyšují a někdy i vyvolávají paradoxně sami. Tedy i to, co je možné udělat rychle a moc nad tím nepřemýšlet, dělají precizně a stráví na tom daleko více času, než je potřeba. Mají strach ze selhání, a protože se všemu věnují zbytečně dlouho, vytvářejí si tlak na sebe sama a dostávají se do tenze.