Proč nevěřit zázračným dietám. A jak poznat tu, která bude fungovat?

Poznat dietu, která je k ničemu, nebo je dokonce nebezpečná, není vlastně tak těžké. Většinou slibuje, že zhubnete deset a více kilo měsíčně, nabízí jednostranný jídelníček, případně si musíte koupit a požívat konkrétní produkty. Existuje hodně dobrých důvodů, proč se takovým dietám vyhnout.

Lidé většinou vědí, že zázraky se nedějí. Ale přesto nás přitahují příběhy těch, kdo tvrdí, že zhubli desítky kil například proto, že přestali úplně jíst pečivo a přílohy či vsadili na hubnoucí koktejly. Nebo díky tomu, že ze svého jídelníčku úplně vyškrtli průmyslově zpracované potraviny jako americká blogerka Jordan Youngerová. Ta na internetu vychvalovala takzvanou eatclean dietu, vše doprovázela množstvím fotografií. Základem jejího jídelníčku byly ovocné a zeleninové džusy, spousta smoothie, přičemž své rady – za příslušné peníze – šířila. A málem skončila špatně. Protože jí kvůli jednostrannému jídelníčku chyběly důležité živiny, začaly jí vypadávat vlasy, přestala menstruovat. O tom už se původně moc nešířila, ale nakonec se rozhodla zpeněžit i tento příběh a sepsala ho jako varování všem ostatním před nebezpečnými dietami.



Jako had? Raději ne!

Některé se drží roky, vedle nich se občas objeví nějaká nová. Příkladem první budiž Atkinsonova dieta založená na přísunu bílkovin a tuků za omezení sacharidů. Její rozpis je poměrně složitý a skládá se z několika fází – ale krom nevhodného složení jídelníčku je jisté i to, že vás nenaučí jíst zdravě. Takže když s ní skončíte a vrátíte se k normální stravě, kila se vám nejspíše vrátí i s úroky. Naprosté vynechání sacharidů navíc přináší potíže například se soustředěním, zatímco přílišný příjem bílkovin zatěžuje ledviny.

Příkladem momentálně populární, ale stejně nebezpečné diety je takzvaná snake čili hadí dieta. Podle ní byste měli jíst třeba i hodně, ale jen jednou za den, či dokonce za několik dní. Tady něco nesedí už na první pohled, přesto si tahle metoda hlavně v zámoří našla dost vyznavačů.

Jak říká Iva Málková ze společnost STOB, nejspíše skutečně zhubnete, protože trik spočívá v drastickém omezení přísunu kalorií, ale zdravé to není – i tady je potřeba zásadně snížit přísun sacharidů a ani tady se naučíte jíst jinak a zdravěji, o což by při hubnutí mělo jít zejména.

Podobně nebezpečná je i paleodieta (strava našich předků). Proč? Doporučuje konzumaci velkého množství tučných mléčných výrobků a masa, rovněž bez ohledu na jeho tučnost. Celkový podíl bílkovin na celkovém příjmu energie v rámci této diety přesahuje 35 procent, což je dvakrát více, než se uvádí v doporučeních zaměřených na prevenci civilizačních chorob.

Na překyselení nevěřte!

Nevhodných dietních metod je bohužel víc než dost, od hladovění, které si člověk naordinuje sám, až po všelijaké dietní rozpisy a jídelníčky, nad kterými odborníci lomí rukama. Zvláštní kategorii představují dietní programy založené na myšlence, že tělo je potřeba očistit a zbavit toxinů, případně překyselení, aby se vůbec mohl nastartovat hubnoucí proces. Nic takového však neexistuje.

Organismus se dokáže zbavit zplodin sám, rozhodně se v něm nehromadí žádné toxiny, které z něj dostanete například pomocí hotových dietních produktů. „Domnělé překyselení organismu je také naprostý nesmysl. Tělo si samo hlídá potřebné pH, pokud by tomu tak nebylo, šlo by o fatální zdravotní problém,“ říká obezitolog Petr Sucharda z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Očistné kúry podle něj vedou spíše k tomu, že člověku se nedostává potřebných živin.

Některé diety snad nejsou tak nebezpečné, ale rozhodně vám také nepomohou. Příklad? Hubnutí pomocí hypnózy, které se poslední dobou šíří i v Česku, a to s odvoláním na studii, která by měla dokládat, že přinejmenším u části lidí funguje. Ve skutečnosti je však tato studie stará třicet let a její výsledky rozhodně nejsou přesvědčivé, vydedukovat se z nich dá snad jen tolik, že hypnóza může podpořit již nastartovaný proces hubnutí založený na cvičení a omezení příjmu energie. Sama o sobě nefunguje ani náhodou.

Krátkodobé hladovění neuškodí ani nepomůže

A co další dieta populární v poslední době založená na občasných krátkodobých hladovkách? Ani ta podle Petra Suchardy nemá smysl. „Zdravému člověku jednodenní a nejspíše ani dvoudenní hladovění, tedy přijímání pouze tekutin, uškodit nemůže, ale žádný fyziologický smysl nemá,“ míní.

Propagátoři metody o ní mluví jako o návratu k tradici dávných předků, ale ti tenhle postup nevolili kvůli postavě. K životu lovcůsběračů zkrátka patřily značné výkyvy v dosažitelnosti potravy.

Každopádně existuje poměrně dost studií, které dávají občasné hladovění do spojitosti s postupným plíživým vzestupem váhy, protože tělo má tendenci si z následně přijatého jídla uložit na další horší časy co nejvíce.