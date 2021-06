Procházka po lese nás nabije a nic ji nenahradí, říká primář Pavel Homolka

V minulých měsících jsme mnozí zažívali skutečnou ponorku. Museli jsme trčet doma, nemohli na čerstvý vzduch. Občas bylo v domácnostech nedýchatelno i po psychické stránce. Primář Pavel Homolka z Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně říká, že pohyb v přírodě na vzduchu je nenahraditelný.

Lidovky.cz: Lidé tráví v uzavřených prostorách stále více času, v době pandemie to bylo dokonce nařízené. Neměli by lékaři nyní předepisovat čas v přírodě?

Určitě ano, pobyt v přírodě, nejlépe v lese či na louce, nic nenahradí. Stejně tak i pobyt na chatách a chalupách lze jenom doporučit, tam je většinou pobyt v přírodě spojen ještě s nějakým kutilstvím a koníčky, které nám přináší radost.

Bohužel je právě nynější jarní rozvolnění spojeno s ošklivým počasím, které nás trápí již druhý měsíc a dopadá negativně na naši mysl, přináší deprese. O to víc bychom přírodu měli vyhledávat. Člověk disponuje proti stresu celkem velkými adaptačními schopnostmi. Pokud je stres ale dlouhodobý, mohou tyto adaptační mechanismy selhávat a může docházet k prohlubování depresí, k poruchám vztahovým a častější somatické nemocnosti.

Lidovky.cz: Někteří lidé tvrdí, že když chodí do přírody, už nemusí cvičit…

Domnívám se, že pro nás rekreační sportovce lze spojit obojí, to znamená, že můžeme strávit na procházce v přírodě příjemné víkendové dopoledne s partnerem a odpoledne se věnovat individuálně svému oblíbenému sportu, jedno nevylučuje druhé. U vrcholových či výkonnostních sportovců je to jistě podobné, kromě svých pravidelných tréninků by si měli najít čas pro psychickou i fyzickou relaxaci v přírodě.

Lidovky.cz: Máme oblibu přírodního prostředí zapsanou v genech? Je to třeba důvod, proč si většina lidí raději rezervuje ubytování, které má skvělý výhled?

Je to zcela přirozené a fyziologické, ten krásný výhled nám přináší nejenom radost, relaxaci a zážitek. Dobře víme, že psychický stav úzce souvisí i se stavem naší tělesné schránky, takže všemi pozitivními vjemy dáváme tělu pozitivní signál, že jsme dobře naladěni, a očekáváme krásný, nerušený pobyt.

Lidovky.cz: Je pravda, že se pacienti, kteří mají z nemocničního lůžka přirozený výhled, uzdraví dříve?

Domnívám se, že bychom těžko hledali statistiky, které by to nějak objektivně prokázaly. Platí nejspíše to stejné, jak jsem již uvedl, psychika pacienta je spojena s tělesnou schránkou a pozitivní naladění z pěkného výhledu z nemocničního okna může jistě psychosomatickými mechanismy kladně ovlivnit vlastní nemocniční léčbu. Dovedu si představit i pravý opak, psychický stav pacienta, který kouká z nemocničního lůžka na hromady písku či je donucen poslouchat hluk na staveništi. To mu jistě zdravotně nepřidá.

Lidovky.cz: Kvůli vládním pandemickým opatřením žila poslední rok část lidí, jako kdyby byli zavření v ponorce. Projevilo se to nějak na jejich zdravotním stavu?

Máte asi na mysli tzv. „domácí ponorku“, tedy psychologickou a zdravotní problematiku z vynucené izolace několika lidí na omezeném prostoru, označovanou jako „ponorkovou nemoc“. Více či méně jsme tuto situaci zažili v posledních měsících během pandemických restrikcí téměř všichni.

Již po několika dnech jsme se doma nudili, byli více podráždění ze situací, které při běžném životě bez problémů přecházíme. Brzo nám mohou začít vadit maličkosti, například jak si partner čistí zuby, jak smrká a podobně. Citlivější lidé mohou pociťovat stres, úzkost, někdy až agresivitu a deprese.

Lidovky.cz: Jak se tomu bránit?

Důležité je, pokud je to tedy v tomto omezeném prostoru možné, se nevzdávat svých koníčků, být k partnerovi ohleduplný a tolerantní, je možné klidně dát průtok svým emocím a podělit se o své radosti a starosti. Může to být ale i zkouška síly partnerských vztahů. Je nutné, aby každý z partnerů měl v bytě svůj koutek sám pro sebe, kam se může uchýlit a schovat.

Paradoxně v těchto situacích mohly pomoci mobily a počítače, které nás spojovaly s okolním světem, s přáteli, kteří na tom byli stejně, komunikovali jsme na sociálních sítích. Ženy se v této době mohly věnovat více vaření a pečení, mužové zase mohli nějak zvelebit byt či dům, strávili jsme delší dobu se svými dětmi. Důležité bylo i v těchto situacích neztrácet smysl pro humor.

Lidovky.cz: Dá se pobyt ve vnitřních prostorách kompenzovat? Je příroda a pobyt v ní nahraditelný?

Jakýkoliv pohyb, i ve vnitřních prostorách, nám pomůže jak psychicky, tak fyzicky. Úžasné je zařadit například ranní rozcvičku spojenou se svalovým strečinkem do našeho denního režimu. Pohyb v přírodě je však dle mého názoru nenahraditelný, alespoň krátká procházka v městském parku či v lese nás energeticky nabije po psychické i fyzické stránce.