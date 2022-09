Operace prostaty nemusí mít vliv na erekci, problém je ale nutné řešit včas. Jak rozpoznat první příznaky?

Lidovky.cz: Příznaky, které jste vyjmenoval, mají různé příčiny. Jaké jsou nejčastější?

Jsou opravdu různé a někdy nemusejí být ani závažné. Mohou to být záněty, močové kameny a velice často i nezhoubné zvětšení prostaty, které může sice vyvolat určité komplikace, ale obvykle to není nic, co by ohrožovalo člověka na životě. Návštěva urologie je však i v tomto případě důležitá, protože urolog umí tyto nepříjemné symptomy ovlivnit, a pacientovi tak zlepšit kvalitu života. Na druhou stranu některé příznaky, hlavně nález krve v moči, mohou doprovázet i závažná onemocnění, třeba zhoubné nádory.

Lidovky.cz: Zvětšení prostaty je poměrně častý problém u starších mužů, jak se léčí?

Ano, zvětšení prostaty se objevuje u všech mužů v souvislosti s věkem. Zřejmě je to důsledkem hormonálních změn, ale my přesně neznáme konkrétní příčinu. A protože zcela nevíme, proč se tak děje, nemůžeme toto onemocnění úplně vyléčit. Zvětšení může být spojeno s nepříjemnými příznaky, které jsme schopni ovlivnit, obvykle pomocí medikamentů, které „umí“ ovlivnit vyprazdňování měchýře.

Pokud není medikamentózní léčba dostatečně účinná, a kde je stav natolik závažný, že to vyžaduje další péči, pak připadá v úvahu nějaký typ operačního výkonu. Ty se dnes dělají většinou endoskopicky přes močovou trubici. Těchto výkonů existuje celé spektrum, od různých druhů energií počínaje lasery, horkou párou přes klasickou endoskopickou resekci. Vždy volíme to, co je pro konkrétního pacienta nejvhodnější.