Recept na splín? Hýbejte se, nesmíte zlenivět, radí fyzioterapeutka

Organizovaný i individuální sport a pohybové aktivity dětí či teenagerů doznaly pandemickými zákazy pozastavení. „Zpomalila“ je i distanční výuka z domova. Mladí lidé začínají lenivět, což je třeba zastavit, zdůrazňuje Mgr. Mária Šabíková, fyzioterapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice.

Lidovky.cz: Studenti a školáci se přesunuli do domácích „učeben“. Při distanční výuce posedávají, polehávají… K čemu divné sezení vede?

Nedělám si iluze o správnosti sezení ani při prezenční výuce. Distanční výuku naopak beru jako příležitost tělu ulevit od nuceného dlouhého sezení v lavici, které vede zejména u mladších školáků k předčasné únavě a já ho považuji za nepřirozené.

Lidovky.cz: Mnozí nemají doma anatomickou židli, patřičně vysoký stůl, jak tohle řešit?

Z pozorování vím, že ani sebelepší židle nezaručí, že člověk bude delší dobu sedět optimálně. Řešením je podle mne dopřát tělu změnu, kdykoliv to jde: sednout si na zem, kleknout ke stolu s koleny podloženými polštářkem, stoupnout si a sešit, učebnici, notebook položit na vyšší parapet či ostrůvek v kuchyni, lehnout si na břicho, případně se pohodlně posadit na gauč s laptopem na stehnech.

Lidovky.cz: Celá výuka i přednášky se odehrávají přes PC. Můžou aktéry dostihnout choroby, které jinak ničí spíš dospělé – záněty žil, karpálních tunelů?

Na rozvinutí těchto diagnóz se podílí více faktorů. Vedle přetěžování pohybového aparátu dlouhotrvající statickou činností je to věk či hormonální nastavení. U školáků se mnohem dříve objeví bolesti hlavy, šíje, beder, a ty je přirozeně přinutí změnit pohybové chování nebo vyhledat pomoc odborníka.

Lidovky.cz: Mnozí žáci trpěli před pandemií skoliózou, obezitou, ochablým svalstvem, těm situace nepomáhá. Co mají posílit, jak cvičit?

Pacientům a jejich rodičům radím: hýbejte se! Jděte na procházku, kdo můžete, běhejte, když je sníh, bobujte, sáňkujte, lyžujte… Doma posilujte proti hmotnosti vlastního těla; dělejte dřepy, kliky, zkoušejte výdrž v takzvaném prkně…

Lidovky.cz: Jaké blahodárné účinky to má?

Předejdete tím bolestem pohybového aparátu jako následku hypoaktivity. Ovšem dítě se skoliózou má být v péči fyzioterapeuta i v tomto období.

Lidovky.cz: Ozývají se rodiče, že potřebují poradit, nebo už reálně přicházejí děti a mladiství s pohybovými obtížemi?

Jako fyzioterapeut zatím nepozoruji nárůst počtu pacientů v souvislosti s pandemií. I před ní ke mně do cvičebny přicházeli školáci, jimž pediatr nebo ortoped předepsal sérii individuálních cvičení, nejčastěji kvůli vadnému držení těla či plochonoží. V posledním období se v praxi setkávám s větší motivací rodičů i dětí ke cvičení, prostě jim chybí organizované sportování.

Lidovky.cz: Mladým schází sociální kontakty i pohyb, ale ten individuální je nebaví. Jak je motivovat, aby se hýbali sami? A kolik toho pohybu má být?

U mého třináctiletého syna skvěle zafungovala výzva trenéra, který vyhlásil soutěž mezi týmy v jeho baseballovém klubu. Přes mobilní aplikaci děti sbíraly body za nachozené, uběhnuté nebo ujeté kilometry na koloběžce i kole. Odměnou pro nejpilnější jednotlivce bylo drobné sportovní náčiní a tým, který získal nejvíce bodů, se dočkal peněžité odměny. Má být využita ke společné sportovní akci. Asi ne každé dítě se nechá tímto stylem k pohybu zlákat, ale na většinu zabírá.

Lidovky.cz: To chce kreativního „tahouna“.

Když není po ruce nadšený a osvícený trenér, případně tělocvikář, je na řadě rodič, který může svým příkladem teenagera k aktivitě zlákat. Pokud dítě vidí, že rodič ve volném čase sportuje, pravděpodobně ho bude následovat. Lze vymyslet rodinnou soutěž, zapojit kamarády, spolužáky…

Lidovky.cz: Například?

Dobrou zkušenost pro navození motivace ke cvičení mám i s použitím jednoduchých cvičebních pomůcek: posilovacích gum, domácí hrazdy, velkých gymnastických míčů, které se dají využít i na sezení… Kolik pohybu mají děti denně mít? To je individuální, ale čím více, tím lépe. Pomohlo by, kdyby se hýbaly alespoň polovinu doby, jíž prosedí. Počítat do toho lze i cestu na nákup, za kamarádem, pokud bude pěšky nebo na kole…

Lidovky.cz: A která část těla ochabne sedavým studiem jako první?

Jednoznačně dolní končetiny. Pro jejich posilování doporučuji, kromě chůze a běhu, aktivity jako: skákání přes švihadlo, jízda na koloběžce, kole, bruslení i na inline bruslích. Pro zintenzivnění posilovacího efektu chůze poslouží vhodné hole.

Lidovky.cz: Je možné „usportovat“ deprese?

Je-li řeč o stavu, jemuž se lidově říká splín, ne o psychiatrické diagnóze… Pohyb, zejména venku, je zaručený lék na tento neduh typický pro zimní období. Opět je pozitivní efekt ve změně prostředí i činnosti, významnou roli hraje též zvýšené prokrvení těla i mozku.