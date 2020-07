S česnekem i slivovicí raději opatrně. Řídit se babskými radami se nemusí vyplatit

Lidé se letos chystají strávit dovolenou spíš v tuzemsku, ale některé ani covidová pandemie neodradila a chystají se vycestovat za exotikou. Co si v takovém případě vzít do cestovní lékárničky?

Pokud se chystáme do rizikových oblastí, konkrétní léky, které bychom si měli vzít s sebou, se podle Ireny Kilikové, vedoucí farmaceutky lékárny Agel Hornické polikliniky v Ostravě, liší případ od případu v závislosti na podmínkách v cílových destinacích. Proto doporučuje poradit se například v očkovacích centrech. „V nich vám specialisté poskytnou dostatek informací a v případě potřeby také předpis na vhodná antibiotika pro danou oblast,“ říká vedoucí lékárnice. Hned však také varuje: „Ale nasazovat si tyto léky sám, bez předchozího poučení, to určitě doporučit nelze.“



V lékárničce by podle ní určitě neměl chybět kvalitní repelentní přípravek a probiotika.

Nezapomeňte na očkování

Pokud se chystáte na dovolenou do exotických zemí, bylo by nezodpovědné nemyslet na očkování. Takže nejméně měsíc před dovolenou bychom měli kontaktovat očkovací centrum, kde se o nás již postarají.

„Je důležité je kontaktovat i v případě, že si pořídíme exotickou dovolenou na poslední chvíli, protože i tak vám mohou poradit, jak správně se v dané oblasti chránit,“ upozorňuje Irena Kiliková.

Babské rady? S rozmyslem

Existují různé zlidovělé rady, jak se vyhnout průjmům a zažívacím problémům v rizikových oblastech. Platí mezi ně například panák slivovice po ránu i večer, hodně česneku ve stravě a podobně.

Magistra Kiliková by ale byla s česnekem opatrná: „Jeho větší množství může taky vyvolat žlučníkový záchvat… Takže zde bych se držela dalšího osvědčeného rčení – všeho s mírou a rozumem. A co se týká štamprličky po ránu a večer, pro ni platí totéž,“ doplňuje.

Na dovolenou s námi samozřejmě jezdí také děti, kterým bývá v dopravních prostředcích často špatně od žaludku. I s tím se dá něco dělat. Existují žvýkačky proti nevolnosti, ale ty jsou vhodné pro děti až od 15 let. Známý Kinedryl můžeme použít už u dětí od dvou let.



„Také například zázvorová lízátka mohou zmírnit cestovní potíže. U dětí je ale třeba myslet hlavně na ochranu před slunečním zářením, tedy krémy na a po opalování. Jinak potřebujeme v podstatě to, co už v lékárničce máme pro nás dospělé, jen to musí být ve vhodné formě, například sirupů nebo čípků,“ vysvětluje Irena Kiliková.

Senioři by se podle jejích slov měli zaměřit právě na přípravky, které užívají pravidelně, a předem se jimi dostatečně vybavit, ať si v cizině nekazí pobyt tím, že shánějí své léky.