Šéfka Alzheimercentra: Osobní kontakt teď není možný, příbuzní klientů volají a kvitují fotky na Facebooku

Zlín Lidé s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence patří v nynější době pandemie koronaviru k nejzranitelnějším, neboť jsou odstřihnutí od kontaktu s vnějším okolím. Snažíme se jim zajistit jistotu dobrého domova, říká pro Lidovky.cz regionální ředitelka zlínského Alzheimercentra Helena Nováková.

Lidovky.cz: Co v této době senioři nejvíce potřebují?

Mnozí vnímají nestandardní situaci a je na nás, abychom své starosti, nejistotu, obavy a prožívání něčeho neznámého nechali před dveřmi centra a snažili se být našim klientům oporou a jistotou. Jde o velmi křehké a lehce zranitelné osoby. Často žijí ve svém světě, trpí ztrátou krátkodobé paměti, mají narušenou orientaci, úsudek, schopnost rozhodování a vyhodnocení situace. Potřebují, abychom jim zejména v současnosti zajistili co možná nejvíce jistoty, lásky, trpělivosti, osobního kontaktu. Velmi důležitá je komunikace – správně zvolený tón hlasu, úsměv, kterého není nikdy dost, příjemné vystupování, pohoda. Prostě potřebují mít jistotu dobrého domova, kterou se jim snažíme za všech okolností zajistit.

Lidovky.cz: Mají obavy z nákazy koronavirem?

Klienti ve střední a lehčí fázi demence vnímají především zákaz návštěv, který jsme museli vyhlásit. Vysvětlujeme jim, že cílem je chránit nás všechny. Ve všech centrech se náš personál maximálně snaží, aby klienti byli od nepříjemných informací ochráněni a měli možnost zažívat co možná nejpřirozenější dny.

Lidovky.cz: Jak zajišťujete, aby měli vaši klienti v době zákazu návštěv kontakt s blízkými?

Osobní kontakt klientů s blízkými možný není, proto se snažíme, aby rodiny byly průběžně informovány o životě a aktivitách, které probíhají v jednotlivých centrech, a to přes Facebook, který má každé naše zařízení. Aktuálně vkládáme fotky a krátké texty. Máme výbornou zpětnou vazbu od rodin, které tuto možnost velmi kvitují a jsou rády, když přes sociální sítě najdou fotku svého blízkého. Mohou se tak přesvědčit, že se život v našich centrech nezastavil. Za normálních okolností k nám dochází mnoho návštěv z řad blízkých klientů. Je krásné pozorovat, jak si vzájemně užívají každou společnou chvíli nad šálkem kávy a nějakou sladkostí či při společné procházce. Jde o cenné okamžiky, kdy rodiny jsou si vědomy toho, že pokud budou za svým blízkým docházet pravidelně, tak pravděpodobnost, že si je bude pamatovat a pozná je, je mnohem vyšší.

Lidovky.cz: Nabízíte i telefonickou komunikaci?

Ta je samozřejmostí. Nabízíme dvě varianty. Buď může rodina s blízkým komunikovat přes jeho vlastní mobilní telefon, kdy mu personál pomáhá zprostředkovat volání, nebo přes služební telefon, kdy si s rodinou domlouváme určitý čas vhodný pro volání a opět vše potřebné zajistíme. Nově nabízíme možnost komunikace prostřednictvím aplikace Skype. Audiovizuální kontakt může rodina nyní navázat prostřednictvím svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Stačí, aby si stáhli námi nabízenou aplikaci. V našich centrech pak máme k dispozici notebooky či tablety, které slouží právě pro tuto možnost komunikace, a aktivizační pracovníci či pracovníci přímé péče pomáhají klientům v navázání spojení.

Lidovky.cz: Jakým způsobem se klienty snažíte uklidnit, na co nejlépe reagují?

Domnívám se, že teď není na pořadu dne uklidňovat klienty. Pokud budou vnímat, že mají jistotu, že jsme zde pro ně, že je máme rádi, komunikujeme s nimi, odpovídáme jim na dotazy podle jejich schopnosti porozumět stávající situaci, není důvod je uklidňovat. Naopak je krásné pozorovat, jak se aktivně zapojují a pomáhají personálu při šití roušek. I to je znamení, že porozuměli stávající situaci a chtějí být prospěšní. Mají velkou radost z každého úspěchu. To nás všechny vzájemně posiluje a povzbuzuje. Kromě toho se v našich centrech snažíme i v těchto dnech nabízet nejrůznější aktivity, které probíhají v menších komunitách.

Lidovky.cz: Jak zvládají současnou situaci vaši zaměstnanci?

Říká se, že právě v krizových situacích se ukáže síla týmu. To je něco, co vnímám velmi pozitivně a co nám dává energii dělat naši práci. V těchto dnech se ukazuje, jak skvělé týmy v našich centrech máme, jak je pro ně práce, kterou dělají, posláním, a nejen běžnou rutinou. Jsou ochotni být k dispozici, kdykoli je potřeba, dát ze sebe něco navíc, a to přesto, že většinou mají doma rodiny a blízké. Mnozí mají doma sbaleny tašky a v případě, že by nastala nepříznivá situace, jsou ochotni zůstat v centru po dobu nezbytně nutnou a pečovat o naše klienty. Není to nádherné? Smekám před nimi a velmi si vážím jejich náročné práce.