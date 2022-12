Každý čtvrtý Čech je kardiak. Může za to nekvalitní levná strava a stres, říká expert

Lidovky.cz: Co to tedy srdeční selhání je a co má s infarktem společného?

Často se to zaměňuje. Hlavní rozdíl je v tom, že akutní infarkt myokardu je jedna konkrétní definovaná jednotka, jedna nemoc. Kdežto srdeční selhání je syndrom způsobený různými srdečními onemocněními.

Lidovky.cz: To znamená, že když dostanu infarkt, není to synonymum pro srdeční selhání.

Ano. Sice srdeční selhání nejčastěji vzniká jako následek infarktu, ale není to tak vždy. Například člověk prodělal před deseti lety infarkt myokardu, nyní je v pořádku, bere léky, ale mohou se u něj objevit příznaky srdečního selhání.

Typicky je to námahová dušnost, časem i noční dušnost, zvýšená únavnost, snížená tolerance zátěže, dále svalová únava nebo svalové bolesti, protože nemocné srdce nedokáže prokrvit kosterní svaly a celkově se člověk cítí hůře než dříve. Pokud se tyto symptomy objeví, měl by lékař posoudit pomocí speciálního vyšetření, zda došlo následkem infarktu ke slabosti srdeční komory, tedy že se u něj začíná projevovat chronické srdeční selhání.