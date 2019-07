Teplotu v autě nestlačujte moc nízko

Ani v parném létě by se teplota uvnitř automobilu neměla pohybovat v příliš nízkých hodnotách. Může to totiž být riskantní pro zdraví řidiče.

Klimatizaci v autě, ať už automatickou, nebo manuální, má asi každý, pokud tedy nevlastní veterána. Podle lékaře Ivo Hiemera z centra Očkování a cestovní medicíny Avenier a Infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě by ale teplota na termostatu klimatizace v automobilu neměla klesnout pod 21 stupňů. „Jsem určitě zastáncem klimatizace v automobilu. Zejména na delší cesty je velmi užitečným doplňkem výbavy. Ale musí být používána uvážlivě,“ říká infektolog Hiemer.

Nenechte na sebe foukat

Používání klimatizace v autě se podle něj řídí podobnými principy jako používání klimatizace v místnosti. „Rozdíl teploty nastavené na klimatizaci v autě a vnější teploty by neměl být větší než asi šest stupňů Celsia. Není dobré nastavovat teplotu v autě na hodnotu nižší než zhruba 21 stupňů Celsia. Při delší jízdě je dobré začít asi třicet minut před dojezdem s pomalým srovnáváním teploty vnitřku auta s okolím, abychom se vyhnuli teplotnímu šoku,“ vysvětluje doktor Hiemer.

Klimatizace by také podle jeho slov neměla nikdy foukat přímo na řidiče či pasažéry. Ideálně by měla být nasměrována na přední sklo nebo do prostoru.

Spotřeba vyšší jen o málo

„Ve většině vozidel je již instalována automatická klimatizace. Určitě má své výhody proti manuální verzi, kvůli stabilnějším teplotám, lepší je také komfort ovládání. Fakt, že klimatizace zvyšuje spotřebu vozidla, je všeobecně známá věc. Ale rozdíl není až tak výrazný. U novějších modelů aut spotřeba stupně většinou o 0,3 litru na 100 kilometrů,“ pokračuje Ivo Hiemer.

Klimatizace se podle něj samozřejmě musí také čistit, vyžaduje pravidelnou údržbu, která je dána doporučeními výrobce. Zanedbání údržby klimatizace v autě se může podepsat nejen na našem zdraví, ale i na naší peněžence. Ucpáním filtrů a přemnožením patogenů ve filtrech ohrožujeme dýchací cesty své i svých spolucestujících. Při kritickém zanedbání údržby pak může dojít k úplnému selhání klimatizace vyžadujícím drahou opravu.

Zápach napoví

Možná někdo zvládne klimatizaci v autě vyčistit sám, ale většina majitelů aut si ji nechává spravit v autoservisu. Pokud se do toho ale přece jen pustíme, měli bychom to dělat opět podle návodu. Stejně tak četnost čištění najdeme v manuálu automobilu, obvykle bývá doporučeným obdobím jaro. Kuřáci, alergici nebo lidé trpící astmatem by systém měli čistit pro jistotu i na podzim. Anebo prostě tehdy, když z ní po jejím spuštění cítí nelibý zápach.