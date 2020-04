Turecko se chce prosadit jako humanitární velmoc

ISTANBUL Zdravotnický materiál pro Itálii a Španělsko, zařízení pro Palestince a dokonce léky pro Arménii: v době pandemie nemoci covid-19 se Turecko snaží vylepšit si pověst a prosadit se jako humanitární velmoc. Píše to agentura AFP.

Turecko je samo pandemií tvrdě zasaženo. Neváhalo však s posíláním pomoci do zemí, které ji z různých důvodů potřebují. V posledních týdnech vyslalo letadla plná roušek, ochranných oděvů a lahví s dezinfekčním lihem do Itálie, do Španělska a do Velké Británie. Taková humanitární pomoc ze strany Turecka není nic nového, připomíná Jana Jabbourová, expertka na tureckou diplomacii v Ústavu politických studií v Paříži.

„Prezident (Recep Tayyip) Erdogan chtěl vždy pozvednout Turecko jako humanitární velmoc, která je připravena pomoci těm, kdo to potřebují. Ať už jde o utiskované muslimské menšiny nebo země postižené přírodními katastrofami,“ uvádí.

Na rozdíl od obvyklých akcí jde dnes o to, že Turecko pomáhá vyspělým zemím, které mívají spíše ve zvyku pomoc samy poskytovat. Pro prezidenta Erdogana, plného nostalgie po osmanské říši, kterou před jejím zhroucením západní mocnosti nazývaly „nemocným mužem Evropy“, je to rovněž příležitost k symbolické odplatě. „Jde o to ukázat, že Turecko je silnou mocností a prostředky nabídnout pomoc evropským státům, které jsou dnes nemocné,“ zdůrazňuje Jana Jabbourová.



Na podporu této myšlenky, která se turecké veřejnosti nemůže nelíbit, je každá zásilka zdravotnického materiálu do Evropy pečlivě připomínána. Starty letadel bývají vysílané v televizi a vřelá poděkování příjemců pomoci přetiskují noviny.

Tím, že posílá vybavení zemím, které ho mají silný nedostatek, snaží se Erdogan zároveň uklidnit vztahy se Západem, napjaté od roku 2016. Mluvčí prezidenta tak nedávno zdůraznil, že Turecko bylo první zemí Severoatlantické aliance, která poslala pomoc Itálii a Španělsku.

„Kandidatura Turecka na členství v Evropské unii je dobrá pro Turecko, ale členství Turecka je rovněž dobré pro Evropu. Popravdě řečeno, tato epidemie nám dala zapravdu,“ prohlásil mluvčí Ibrahim Kalin. O pomoc Turecko podle něj požádala stovka států. Erdogan prohlásil, že Turecko dosud poslalo pomoc 34 zemím.

Soner Cagaptay z washingtonského Institutu pro blízkovýchodní politiku zdůraznil, že věc má i svou strategickou dimenzi a že si Turecko pečivě vybírá země, jimž pomůže. Zasláním pomoci pěti balkánským státům, které byly dříve součástí osmanské říše, chce Turecko posílit svůj image „ušlechtilého strýčka“, uvedl.

Soupeření s emiráty

Další příklad: Turecko poslalo zdravotnický materiál Libyi, kde je zdravotnictví rozvráceno občanskou válkou mezi vládou podporovanou Ankarou a opozičními silami podporovanými Spojenými arabskými emiráty a Egyptem.



Turecku jde o to, aby „se vláda v Tripolisu pod vahou epidemie nezhroutila. Je to další kapitola soupeření mezi Tureckem a emiráty“, zdůrazňuje Cagaptay.

Krize s epidemií covid-19 rovněž umožnila Ankaře nabídnout olivovou ratolest zemím, s nimiž má Turecko léta zmrazené vztahy. Mluvčí Kalin tak oznámil, že Erdogan povolil prodej léku, jehož podstatu neupřesnil, do Arménie. Turecko rovněž kladně reagovalo na žádost Izraele o zdravotnický materiál, ačkoli jsou vztahy mezi oběma zeměmi napjaté. Kalin upřesnil, že pomoc bude rovněž zaslána Palestincům, a to bezplatně.