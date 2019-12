V Nepomuku se otevře zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou

NEPOMUK „V Nepomuku se na přelomu ledna a února otevře zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou a domov pro seniory se 196 lůžky,“ řekl starosta čtyřtisícového města Jiří Švec (za ANO). Bývalou továrnu Šumavanu na výrobu košil v lese mezi sídlištěm a zámkem Zelená Hora koupila před čtyřmi lety pražská firma BM Develop, která ji opravila a dlouho hledala provozovatele a shání i kupce. O sanatoriu se v Nepomuku mluví asi 20 let.

Podle starosty pochází nová provozovatelka z Českého Krumlova, kde vede podobné centrum. „Má zařízení se zhruba 90 lůžky. Má zkušenosti, funguje jí to tam. Developer bude mezitím hledat někoho, kdo by to koupil,“ uvedl Švec. Vedení města se s provozovatelkou potkalo několikrát. Potvrdila podle starosty, že nabírá zaměstnance.



Soukromé zařízení má zčásti fungovat pro těžké případy s Alzheimerovou chorobou i jako běžný domov důchodců. Provozovatel podle starosty počítá se státními příspěvky na sociální péči, takže ceny by měly být přijatelné.



Objekt stavěl na prodej, hotový je tři čtvrtě roku. Developer, který má v Praze několik projektů bytů pro movitou klientelu, nabízí nepomucký objekt se stovkou dvoulůžkových pokojů za stovky milionů korun. „Je kompletně opravený, asi 20 let neměl využití,“ uvedl Švec. Původně mělo být zařízení otevřeno už v roce 2017. Společnost Anavita, která má čtyři roky domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou v Plzni, ale od smlouvy odstoupila.

Chátrající nedostavěnou textilku získalo město v roce 1998 od Šumavanu, poté ji převedlo na pražskou firmu. Zařízení mělo tehdy stát 100 milionů Kč a mělo být v provozu v roce 2002.



Podobné větší počty lůžek nabízí v Plzeňském kraji kromě Anavity v Plzni ještě sociální a zdravotní centrum v Letinech na jižním Plzeňsku. Další velký projekt s 80 lůžky připravuje Plzeň v části Slovany. Hovoří se také o dvojnásobně velkém Alzheimer centru v Plzni-Černicích. V kraji je 1065 lůžek ve 14 domovech se zvláštním režimem, hlavně pro lidi s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.