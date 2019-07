V Rusku chtějí vyhradit denní volno na preventivní prohlídky

MOSKVA Ruské ministerstvo práce navrhlo vyhradit zaměstnaným Rusům volný den pro preventivní zdravotní prohlídky. Napsal to list Rossijskaja gazeta. Možnost vzít si volno na prohlídku by měli mít zaměstnanci starší čtyřiceti let, lidé v předdůchodovém věku by měli právo na dvoudenní volno.

Ruská vláda vyhlásila pro letošní a příští rok kampaň zvýšené zdravotní péče, při níž by mělo preventivní prohlídkou projít 62 ze 147 milionů Rusů, což je zhruba trojnásobek oproti roku 2018. Úmrtnost je v Rusku ve srovnání s vyspělým světem výrazně vyšší, zejména u mužů. Podle statistik je například ve Spojených státech ve srovnání s Ruskem úmrtnost poloviční.

Nádorů mozku přibývá, někdy lékaři operují pacienta při vědomí Odborníci přičítají tento stav neuspokojivé epidemiologické a hygienické situaci a nedostatku kvalifikovaných odborníků. Vliv má i alkoholismus a drogová závislost, která v Rusku nabyla epidemických rozměrů. Podle nedávného prohlášení vicepremiérky Taťjany Golikovové se v důsledku vysoké úmrtnosti a nízké porodnosti demografická situace v Rusku „katastrofálně zhoršuje“.