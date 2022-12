Dejte přednost „chci“ před „měl bych“, pak přijdou pravé šťastné a veselé, říká terapeut

Lidovky.cz: Čas Vánoc, čas oslav. Alkohol, třeba i joint, prostě je veselo. Měl by člověk na chvíli zapomenout a psychicky si od shonu odpočinout?

Člověk by měl vlastně každé volno využít k odpočinku a času pro sebe. Jak ale vidím mnohé lidi kolem sebe, čas Vánoc je spíš časem dalšího shonu a stresu – musíte nakoupit dárky, připravit cukroví, ozdobit stromeček, mít uklizeno, všechno by mělo perfektně vyjít. Nejsem si ale jistý, jestli alkohol a joint jsou ta správná cesta k odpočinku.

O návykových látkách toho už bylo spoustu napsáno, proto jen ve stručnosti – alkohol nebo i joint nám možná pomůže na chvíli se uvolnit, ale po odeznění jejich účinků přijde vystřízlivění a realita přinejmenším stejná. Klonil bych se spíš k tomu, aby si lidé vybudovali zdravější strategie relaxace, jež nezahrnují návykové látky nebo je zahrnují jen v minimální míře.

Lidovky.cz: Co hrozí, když to třeba s alkoholem přeháníme?

Možná opak toho, co si od konzumace slibujeme – únava, deprese, nezájem, kocoviny. A když to přeháníme dlouhodobě, pak závislost.