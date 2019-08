Září mění život dětem i jejich rodičům

Ke konci letních prázdnin se rodiče nevyrovnávají jen s návratem do práce po dovolené, ale i s nastávající každodenní rutinou spojenou se školním rokem. Některé dospělé začátek školního roku děsí víc než samotné školáky.

Ať už byl někdo na dovolené hned na začátku prázdnin, nebo si ji nechává až na podzim, kdy vyrazí do exotických destinací, letní měsíce boří rutinní zvyklosti u všech. „Prázdniny jsou magický čas, kdy i dospělý opustí zajeté stereotypy. Podnikáme aktivity, na které si jindy nenajdeme čas, jsme aktivní, společenští, otevření poznání a zážitkům, cítíme se svobodnější. Návrat školního roku prožíváme jako ztrátu těchto výsad,“ potvrzuje psychoterapeutka Romana Novotná, jak negativně dokáže konec léta ovlivnit nejen dospělé.

Pokud se však rodiče při představě nového školního roku hroutí, těžko se na něj budou těšit děti, které to podvědomě vycítí.

„Jejich postoj se odvíjí od našeho přístupu, od toho, jaké na ně klademe nároky. Pokud je pro nás příchod školního roku stresem, můžeme jej zmírnit otevřenou komunikací. Svěřme si navzájem, co děsí nás, a zeptejme se na totéž dětí,“ radí psychoterapeutka Novotná a dodává, že společně pak můžeme hledat způsoby, které pomohou nástup do školy zvládnout. „Podpoříme tím i naše rodinné spojenectví,“ dodává.

Nový rozvrh hned neladí

Září je zkouškou pro děti i rodiče. Všichni si musí zvykat na nový školní rozvrh, na nové termíny mimoškolních aktivit a ne vše bude dokonale ladit hned od počátku. Není nutné vše zvládnout rychle a bezchybně.

„Co lze, zařizujme s předstihem, plánujme si rezervy, aby vše neprobíhalo nadoraz. Pro naše děti je nástup do školy obtížnější než pro nás. Děti potřebují cítit pochopení a podporu namísto nervózního mentorování a kritiky. Zakomponujme do napnutého denního režimu chvíle, kdy se s dětmi můžete opravdu potkat a vzájemně se slyšet,“ doporučuje psychoterapeutka.

Posouvání budíčku

Začátek školy bývá pro děti zátěžovým obdobím. Už ke konci léta je dobré dětem zajistit postupný přechod z volného režimu na pravidelný, který nárokuje škola. Stačí během 14 dní třeba o pět minut posouvat budíček dopředu, aby se co nejvíce přiblížil reálnému vstávání během školního roku.

Ne nadarmo se říká, že příjemně se začíná s čistým stolem. Využijte tedy některého z deštivých dní k úklidu pokojíčku. Pro motivaci může rodič uložit před dítětem i nějaký úkol sobě a společně se pak mohou odměnit.

„Kromě adaptace na nastávající povinnosti by mělo dítě cítit jistotu, že na změnu nebude samo. Pozornost bych se snažila upnout k tomu, na co se lze těšit. Vydejte se společně na nákup školních pomůcek, projděte si spolu cestu do školy a prohlédněte si školu, zalistujte novými učebnicemi, vypíchněte zajímavá témata z výuky, která děti ve školním roce čekají,“ dodává další praktické možnosti Romana Novotná.