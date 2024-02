Jedním z nich je například, že máme co nejvíce pít, abychom ledviny proplachovali. Nebo to, že když mě tento párový orgán nebolí, jsou zdravé. Jak to ve skutečnosti je, vysvětluje primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Sokolově MUDr. Jiří Vlasák:

1. Ledviny mě nikdy nebolely, nemohou být nemocné