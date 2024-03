„Hollywoodský úsměv“ z Turecka nemusí vydržet. Korunky upadají a ze zubů zbydou jen zbroušené pahýly

Především obyvatelé regionů u naší severní hranice stále častěji volí péči zubaře v polském pohraničí. Na rozdíl od jejich českých kolegů, kteří z velké většiny nové pacienty odmítají, není v Polsku problém získat termín ošetření, a to u jednoduchých i složitějších zákroků.

Tyto případy posvěcují i české zdravotní pojišťovny. Ve státech Evropské unie hradí totiž nejen nezbytně nutnou akutní péči, ale umožňují proplacení nákladů i na plánovanou péči.

Pojištěnec české zdravotní pojišťovny má v takovém případě nárok na úhradu péče do stejné výše, jakou by zákroky stály na území ČR. Na zákroky, placené v Polsku v hotovosti, tedy české pojišťovny po předložení dokladů minimálně do určité míry přispějí.

Z našich sousedů vychází péče nejlevněji právě v Polsku. Neznamená to ale, že jde o jedinou zemi, kam mohou obyvatelé českého pohraničí zajet za dostupnými zdravotními službami.