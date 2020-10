Životospráva je klíčová. Co dělat, abychom se vyhnuli mozkové mrtvici?

Cigarety, nedostatek pohybu, ale i vysoký tlak, špatná životospráva a obezita. To jsou jen některé z faktorů, jež nám mohou přivodit mozkovou mrtvici. Co dělat, abychom se jí vyhnuli?

Z příčin cévní mozkové příhody se hodně mluví o nedostatku pohybu, nesprávné životosprávě, a tak podobně. Co nám ale škodí nejvíc? Podle vedoucího lékaře iktového oddělení I. Neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Michala Haršányho hraje v prevenci vzniku mrtvice zásadní roli správná životospráva.



Lidé, kteří kouří cigarety, nejsou dostatečně fyzicky aktivní, trpí nadváhou, jedí nevyváženou stravu a nadužívají alkohol, mají riziko cévní mozkové příhody zvýšené. Naopak lidé, kteří žijí zdravě, mají proti nim riziko, že je postihne mrtvice, o osmdesát procent nižší.



„Nebezpečí mrtvice je dvojnásobně vyšší u kuřáků cigaret oproti nekuřákům,“ říká Haršány. „Navíc vystavení se cigaretovému kouři představuje podobné riziko jako samotné kouření.“ Když člověk přestane kouřit, nebezpečí mrtvice klesá o polovinu. Do pěti let se vyrovná nekuřákům.

Význam sportu

Další důležitá prevence je pravidelná fyzická aktivita. Pohyb snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci, pomáhá udržovat optimální tělesnou hmotnost a příznivě upravuje rozložení jednotlivých podtypů cholesterolu v krvi. Pomáhá také předcházet vzniku cukrovky. Podle mezinárodních doporučení by se zdravý člověk měl věnovat intenzivní fyzické aktivitě nejméně čtyřicet minut tři až čtyři dny týdně. Nebezpečí vzniku mrtvice zvyšuje i otylost.

„Obezita je spjatá s vyšším krevním tlakem, vyššími hodnotami cukru a cholesterolu v krvi, a tím pádem i s více než dvojnásobným rizikem vzniku mrtvice,“ varuje Haršány. „Pacienti s obezitou často trpí syndromem spánkové apnoe,“ říká lékař. Syndrom spánkové apnoe se kromě jiných příznaků projevuje zejména přerušením dýchání během spánku. Nemocní by měli k vyhledat odbornou pomoc. „Jedná se totiž o léčitelné onemocnění,“ upozorňuje Haršány.



Ryby a zelenina

Ke snížení nebezpečí vzniku cévní mozkové příhody poslouží vyvážená strava. Základem jsou čtyři až pět porcí ovoce a zeleniny denně. Minimálně dvakrát týdně se doporučuje konzumace ryb. Vhodná jsou jídla bohatá na vlákninu a omezení denního příjmu soli. Také je dobré se vyhýbat slazeným nápojům. Alkohol je třeba užívat jen střídmě.



„Vztah mezi alkoholem a rizikem cévní mozkové příhody je komplikovanější,“ zamýšlí se Haršány. „Umírněné užívaní alkoholu, v propočtu maximálně jedna sklenka vína pro ženu a dvě pro muže denně, souvisí s nižším nebezpečím mrtvice. Vyšší příjem alkoholu riziko vzniku cévní mozkové příhody výraznou měrou zvyšuje.“

Z fyziologických parametrů považuje Haršány za nejdůležitější faktor zvyšující riziko mrtvice vysoký krevní tlak. Zhruba 77 procent pacientů, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu, mělo krevní tlak vyšší než 140/90 milimetrů rtuťového sloupce (mm Hg).

Hypertonici a diabetici

Pacienti s vysokým tlakem, kteří mívají hodnoty krevního tlaku nad 160/95 mm Hg, mají čtyřnásobně vyšší riziko vzniku mrtvice ve srovnání s těmi, kteří mají normální hodnoty krevního tlaku. „Včasná diagnostika vysokého krevního tlaku a nasazení adekvátní léčby jsou v prevenci ischemického iktu důležité,“ říká Haršány.

Další kategorie pacientů ohrožená mrtvicemi jsou diabetici. Nemocní s cukrovkou mají riziko vzniku iktu téměř trojnásobné. Kromě léčby samotného diabetu je v této rizikové skupině nutná pravidelná pečlivá kontrola krevního tlaku a hladiny cholesterolu. „Dalším důležitým a léčitelným rizikovým faktorem iktu je fibrilace síní,“ vysvětluje Haršány. „Jedná se o poruchu srdečního rytmu, jejíž výskyt výrazně narůstá s věkem.“

Srdeční onemocnění

Ve věkové skupině od 30 do 39 let je její výskyt 0,2 případu na 1000 osob. Ve skupině od 80 do 89 let je to až 39 případů. Cévní mozkové příhody způsobené fibrilací síní jsou závažnější než jiné typy mrtvice. Mívají horší průběh. Do roka po nich umírá necelá polovina pacientů. Zcela klíčová je antikoagulační léčba (tedy léky na ředění krve).

„Snižuje riziko mrtvice o 64 procent,“ říká Haršány. Onemocnění mrtvicí bohužel souvisí i s dalšími kardiovaskulárními chorobami. „Pacienti s onemocněními srdce mají vyšší riziko vzniku mrtvice, vysvětluje lékař. „U pacientů po infarktu myokardu bylo zjištěno, že do deseti let z nich utrpí mrtvici téměř 20 procent mužů a necelých 30 procent žen.“



Sklony k mrtvici mohou být dědičné. „Studie na rozsáhlých souborech pacientů ukázaly, že pokud matka anebo otec utrpěli mrtvici ve věku do 65 let, jejich děti měly ve stejném životním období přibližně trojnásobně zvýšené riziko,“ říká Haršány. „Obecně jsou ale dědičná onemocnění, která se projevují ischemickým iktem, velmi vzácná a do jejich klinického obrazu zpravidla patří i příznaky z jiných systémů.