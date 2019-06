Chcete si být jistí, že pijete dostatečně? Pozorujte barvu moči

Když už v létě sáhneme po alkoholu, v druhé ruce by měla být láhev s vodou na zapití. Předtím bychom se měli dobře najíst. Ne vše tekuté je prospěšné a lidé si sousloví pitný režim vykládají různě. Nutriční terapeutka Kateřina Čamková, která působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se často setkává s tím, že někteří lidé přijímají tekutin příliš málo.

„Ať už proto, že na tekutiny zapomínají, nebo se jim cíleně vyhýbají, aby je nemuseli moc často vylučovat – třeba řidiči nebo prodavači. Přitom optimální příjem tekutin je 30 mililitrů na kilogram tělesné hmotnosti, tedy pro člověka vážícího 70 kilogramů je to 2,1 litru tekutin za den. Při fyzické zátěži nebo v letních měsících je to ale i 35 až 40 mililitrů na kilogram,“ říká Kateřina Čamková. Největší chybou podle ní je, že základ pitného režimu netvoří obyčejná voda. Druhým kamenem úrazu je fakt, že Češi holdují konzumaci alkoholu, především piva.

„Někteří ho mají jako součást pitného režimu a vůbec si neuvědomují například jeho velkou energetickou hodnotu,“ doplňuje. Že pijeme dostatečně, se podle ní pozná jednoduše – podle barvy moči. Ta má být správně čirá či světle žlutá.



Kdo zůstane u jedné skleničky?

Alkohol si můžeme dovolit, ale skutečně s mírou. „Když v průběhu dne budeme doplňovat tekutiny, pak by doporučené dávky alkoholu, například jedno pivo denně pro muže a malé pivo u žen, neměly mít na organismus negativní účinky. Ale kdo zůstane jen u jedné skleničky? V tomto případě je pak opravdu na řadě vinný střik, který vám navýší počet skleniček, nebo deseti- či jedenáctiprocentní pivo, které má méně alkoholu. Nezapomínejte ale na nadbytečný příjem prázdné energie, kterou konzumace alkoholu přináší, a na efekt, který na látkovou přeměnu v těle má. Alkohol je pro tělo nežádoucí, takže se ho v játrech snaží co nejrychleji zbavit. Jenže na úkor toho „pozastavuje“ další procesy látkové přeměny, jakou může být třeba oprava svalových vláken či jejich nárůst po sportování,“ říká Kateřina Čamková.

O pivu se také s oblibou říká, že je bohaté na vitaminy, zvláště na „béčka“. „Ta tam sice jsou, ale ne v takové míře, abychom rovnici „náklady = výnosy“ měli vyrovnanou. S ovocem, obilovinou nebo ořechy pivo v tomto případě prostě srovnávat nelze. Druhé oblíbené tvrzení o pivu je, že je to dobrý iontový nápoj. To asi ano, ale má to háček. Aby se vám ionty střevní stěnou vstřebaly, musí projít tzv. sodno-draselnou pumpou. V pivě ale sodík chybí, takže ionty se nemají jak vstřebat. Řešení? Ano, prosté, sůl. Pivo si ale solit nikdo nebude, takže se musí přijmout v potravě a hrozí překročení jejího denního limitu,“ pokračuje Kateřina Čamková.

Nealko pivo ano. Jedno

Osvěžit nás ale mohou i různá slazená nealkoholická piva nebo cidery. „U těch nealkoholických piv je obsah alkoholu nízký nebo v nich není, ale dohání to ochucující složkou. Tu ve většině případů tvoří cukry a ty naše populace konzumuje v nadbytečné míře. Jsou ale i výjimky nealko piv s neenergetickými sladidly. Obecně jeden takový nápoj nikoho nezabije, vzhledem k chybějícímu alkoholu to bude jistě lepší varianta, ale už si po něm asi zmrzlinu nedávejte,“ varuje před velkým energetickým přísunem brněnská nutriční terapeutka.

Také podle jejích slov by měla být základem pitného režimu čistá voda, protože například v litrovém džusu máte 100 gramů cukru, což je 22 kostek. „To je taková fůra energie, kterou sezením u počítače nevypotíte.“

Třetinka ve svátek

Přesto některá jídla svádějí svou ostrou chutí k tomu, abychom si dali také třeba chlazené pivo nebo jiný alkohol, který je k jídlu doporučován. U některých jídel se to považuje za tradici.

„K typicky českým jídlům s vysokým obsahem tuku, tedy k huse, kachně, výpečkům se zelím a knedlíkem se možná právě ta třetinka piva skutečně hodí a nevadí. Ale za předpokladu, že to jsou sváteční jídla, takže se jedí málo. U ostrých jídel jsem se ale s vyvoláním chuti na alkohol vyloženě nesetkala. Spíš se hodně solí, což pak vyvolává pocit žízně. Když vám v kině prodají slaný popcorn, tak k němu malá kola nestačí. Je to množstvím soli a slazené taky žízeň nezažene,“ upozorňuje Kateřina Čamková.

Také se říkává, že u jídla a během něj se nemá pít, protože je to snad i neslušné. Magistra Čamková si ale myslí, že je to čistě individuální záležitost. „Když jsou tekutiny k trávení potřeba, tak je tělu dáte. Můžete tak pomoci soustu se lépe posunout trávicím traktem. V některých redukčních programech se i doporučuje pít pro zvýšení objemu vody v žaludku. To bych ale raději doporučila příjem tekutin prostřednictvím zeleniny.“



Koktejl a džbán vody

V létě také lidé vyhledávají nejrůznější mixy, koktejly a podobně. „Jenže tyto drinky většinou obsahují tvrdý alkohol a velmi rychle se s nimi dostanete za bezpečnou dávku a doporučené množství energie. Druhou věcí jsou džusy, kola a smetana, které se v těchto nápojích objevují. Zde je opravdu namístě dát si maximálně jeden drink či koktejl a objednat si džbánek vody k tomu. Samozřejmě záleží na tom, jaký má člověk cíl. U sportovců nebo osob v redukčním režimu bych tuhle variantu každý pátek na grilovačce nedoporučila,“ říká Kateřina Čamková.

Brněnská nutriční terapeutka by v létě zahánění žízně alkoholem prostě neradila. „Jsme opět u individuální snášenlivosti a vytrénovanosti jedince. Každý má jinou aktivitu alkoholdehydrogenázy, enzymu, který alkohol odbourává. Muži v tomto mají bezesporu výhodu. Když tedy alkohol konzumujeme, je určitě dobré se najíst, ať dochází k jeho pomalejšímu vstřebání. Měli bychom být dobře hydratováni vodou a po návratu domů či ráno se opět dobře napít vody – alkohol totiž odvodňuje,“ radí Kateřina Čamková.