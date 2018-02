Rýžový nákyp s meruňkami. Stálice, která nezklame

Pod anglickým výrazem “comfort food” si můžete představit jídlo, které vás zahřeje, zasytí, uspokojí, uvolní a navíc vám s největší pravděpodobností připomene dětství. Comforf food totiž především musí mít nostalgickou nebo sentimentální hodnotu. Pro každého to může být zcela rozdílný pokrm, ale podle mého názoru sem určitě patří rýžový nákyp.

K dětství tento sladký moučník patří a každá rodina připravuje svůj osvědčený a nejlépe chutnající rýžový nákyp na světě. Pokud máte špatné vzpomínky ze školních a závodních jídelen, nastal čas, kdy je třeba tento mýtus z podvědomí vymazat a začít si na rýžovém nákypu pochutnávat.



Nejrozšířenější pokrm na světě?

Rýžový nákyp (angl. rice puding) je snad nejrozšířenějším pokrmem po celém světě. Někde je to spíše rýžová kaše, své variace mají v Asii, Karibiku, Kanadě a ve Spojených Státech, Severní Africe, Latinské Americe i celé nám známé Evropě, často však tyto dva pokrmy splývají, i když my je rozlišujeme. Rýže je vždy je základem. Může být kulatozrnná, také nazývaná mléčná rýže, která je na nákyp nejlepší. Používá se i dlouhozrnná, lámaná rýže (tzv. broken rice), rýže jasmínová, basmati, přírodní hnědá i černá rýže.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Rýže se vaří ve vodě, v mléku anebo ve smetaně, v Asii spíše použijí kokosové mléko, někdy se dokonce používá mléko kondenzované. K ochucení se dají použít nasládlá koření jako kardamom, muškátový oříšek, skořice, badyán a zázvor. Dalšími dochucovadly jsou velmi voňavé a exotické druhy květů, jako je vanilka, růžová nebo pomerančová voda. Citrusová kůra je snad podmínkou, tak jen se rozhodnout zda to bude citrón, pomeranč nebo limetka. Ovoce a ořechy jsou pomyslnou třešničkou na závěr, postaví rýžový nákyp na piedestal opravdu výborných moučníků. Přislazuje se všemi druhy cukrů a jiných sladidel, tedy medem, ovocnými a javorovými sirupy. V Evropě se navíc přidávají vejce a bílkové nadýchané sněhy.



Rýži nepřipalte!

Rýžový nákyp patří k jídlům, které děti přímo milují. U nás doma to nebylo jinak, ale vždy když o něj děti žadonily, nastal čas rozhodnout, kdo bude umývat hrnec po vařené rýži v mléce, což má svoje úskalí, i když se rýže nepřipálí. Problém částečně vyřešil tlakový hrnec, doba na uvaření rýže se podstatně zkrátí, a pokud dodržíte množství mléka a dobu vaření, rýže se nepřipálí, což se často v obyčejném hrnci při nepozornosti při míchání stává. Hrnce s dvojitým dnem jsou také pravým požehnáním, abyste nemuseli jen stát a míchat.



Ochucujte a vybírejte ovoce

Tajemství rýžového nákypu je především v ochucení a výběru ovoce. Čím voňavější a šťavnatější je ovoce, tím dosáhnete většího úspěchu. Takže zapomeňte na obyčejné kompotované švestky, ty raději naložte do brandy nebo likéru, stejně jako třeba švestky sušené, dodají nákypu rafinovanost. Sušené ovoce je třeba naložit a nechat změknout a nasáknout třeba v růžové vodě nebo rumu, pro děti v jablečné šťávě.

Variant je mnoho, můj recept na rýžový nákyp používá jen lehce světlý nerafinovaný cukr (třtinový nebo řepný), má jemně máslovou příchuť, pravou vanilku, citrónovou kůru a kompotované meruňky. Uvařenou rýži nechávám jen mírně vychladnout, teplá totiž lépe nasákne voňavou směs žloutků, cukru, vanilky a citrónové kůry. Nákyp polévám javorovým sirupem nebo malinovou šťávou. S čepicí ze sněhu si pohrajte, ozdobí nákyp a ochutí ho. Podáváme teplý, ale i studený chutná skvěle!

Rýžový nákyp s meruňkami a javorovým sirupem

300 g kulatozrnné rýže (mléčná rýže)



1 litr plnotučného mléka



špetka soli



Na krém:

150 g másla



1 vanilkový lusk



kůra z 1 citrónu



5 žloutků, bílky ponecháme na sníh



110 g jemného nerafinovaného cukru nebo jemného pískového cukru



410 g meruněk naložených v nálevu



Na sníh:

5 bílků



80 g cukru



Nejdříve si uvaříme rýži. Nejlépe do tlakového hrnce, kam nejdříve vložíme podložku (sítko), anebo do hrnce na vaření mléka s dvojitým dnem (či do hrnce na vodní lázeň) dáme rýži, přidáme špetku soli, zalijeme mlékem a vaříme na mírném ohni, dokud rýže nebude lehce měkká, nesmí však být rozvařená. V tlakovém hrnci je to asi za 10 minut. Po uvaření vyndáme cedník s rýží a necháme mírně zchladnout. Zatím si předehřejeme troubu na 180 °C a připravíme si krém.

Utřeme máslo s cukrem, ochutíme najemno nastrouhanou citrónovou kůrou a pravou vanilkou – ostrým nožem rozkrojíme podélně vanilkový lusk a semínka vyškrábneme. Postupně přidáváme žloutky a vše vyšleháme. Do směsi přidáme ještě teplou uvařenou rýži a vše promícháme. Naložené meruňky v nálevu okapeme v sítku. Do zapékací misky, kterou jsme vymazali máslem, rozprostřeme polovinu ochucené rýže.

Poklademe polovinou meruněk a dáme další vrstvu rýže, uhladíme a opět položíme meruňky. Zapékáme si 30 minut. Mezitím si našleháme sníh z 5 bílků, postupně do něj přidáváme cukr. Pevný sníh rozprostřeme na rýžový nákyp a zapékáme už jen asi 15 minut. Nákyp servírujeme teplý, politý javorovým sirupem.