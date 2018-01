S ‚podpásovkou‘ vzniklou z vtipu proti Zemanovi nemáme nic společného, vzkázali kandidáti na Hrad

13:57

Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrscích okrsků sčítat. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.