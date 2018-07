Semiš, český křišťál a provázek. Co je módní neřeším, mám ráda nadčasové výrobky návrhářka

Letošní ročník Bata Young Designers Challenge ovládla Tereza Kanyzová. Amulet, jak se její semišové nazouvací boty posázené křišťálem jmenují, si dnes mohou pořizovat milovníci módy po celém světě. Vlajkový obchod Bati na pražském Václavském náměstí začne elegantní Amulet prodávat v červenci. Aby podtrhla jejich výjimečnost, Kanyzová na ně využila černé šatonové růže Maxima, které jsou vůbec nejtřpytivějšími kameny ve své kategorii.

„Bata Young Designers Challenge vnímám jako začátek. Tvorbě bot bych se ráda věnovala mnohem víc,“ říká Kanyzová, která by se ráda navrhování bot věnovala i v budoucnu. Nyní tráví čtyři měsíce v Londýně. Jako stážistka u progresivní návrhářky Faustine Steinmetz. „Připravujeme novou kolekci na zářijový fashion week a já mám na starosti některé siluety a vývoj látek,“ popisuje Kanyzová.



Lidovky.cz: Zajímá vás udržitelnost módy?

Je to zkrátka povinnost, téma, které musíme vnímat a řešit všichni. Je zásadní využívat recyklované látky, vyhýbat se zbytečné nadprodukci a dělat trvanlivou módu. Udržitelnost jako taková ale není můj hlavní motiv.

Lidovky.cz: A co to je?

V každé kolekci hledám nějaký koncept a estetiku. Jakmile najdu inspiraci, podřizuji tvorbu právě jí, neustupuji.

Lidovky.cz: Řešíte, co je módní?

Vlastně ani ne. Myslím, že obecně je přijatelnější dělat něco nadčasového. Trendy by tvorbu neměly měnit, ale ji mírně ovlivňovat, musí být současná. Zdá se, že jsou to dvě zcela protichůdné filosofie, ale ve skutečnosti s nimi jako designér, pokud chcete být dobrý, musíte podle mého názoru neustále pracovat. Jsem ráda, když je v každém mém modelu znát určitý rukopis, a třeba mnohem spíš než současnou módou se ovlivňuji sledováním současného umění a atmosférou v širším měřítku. Trendové předpovědi jsou fajn, ale řekla bych, že je vždycky lepší přijít na tu svou cestu sám. A tou cestou jít, i když třeba s menšími odbočkami.

Tereza Kanyzová Tereza Kanyzová se narodila v roce 1996. Je studentkou Atelieru designu oděvu a obuvi na pražské UMPRUM, který vede profesorka Liběna Rochová. Ve své tvorbě se Kanyzová intenzivně věnuje tématu propojování současného umění a designu s módou. V současné době se plně věnuje studiu a pracuje na své bakalářské práci. Rozvoj komerční kariéry tak plánuje až poté, co UMPRUM opustí.



Lidovky.cz: Tomu odpovídá i vaše bota Amulet?

Na této obuvi je hodně vlivů. Nejde zpochybnit, že vnímám silnou vlnu nízkých a elegantních bot, tedy vlastně módu. Chtěla jsem, aby měl Amulet komerční potenciál, a tak se to v designu promítlo. Nicméně ten výsledek je průsečíkem mojí estetické představy a možností práce s tvarem té boty.

Lidovky.cz: Proč jsou ploché?

Věděla jsem, že eleganci dodají těm botám už zvolené materiály – semiš, český křišťál a provázek. Upřímně, křišťál od Preciosy pro mě tu eleganci ztělesňoval. To jsem chtěla trochu srazit a vybalancovat i tím, že jsou boty bez podpatku. Navíc jsem žena, která navrhuje ženské boty. Vím, co znamená nosit podpatky, a vím, jak je příjemné si občas od nich odpočinout. Amulet ženě dovolí být krásná a elegantní i bez podpatků.

Lidovky.cz: Nebála jste se, že botu bez podpatku převálcují právě boty s podpatkem?

Od začátku bylo vzhledem k požadavkům a zadání jasné, že navrhujeme spíše elegantní obuv a já jsem se jako jedna z mála studentů rozhodla jít nečekaným směrem a zvolila kopyto bez podpatku. Důvodem byla právě idea pohodlné univerzální boty, která je ale stále natolik zajímavá, aby šlo komerčně úspěšný produkt.

Lidovky.cz: Na botách se snoubí syntetický provázek, semiš a křišťál. Mluvíte o inspiraci šperkem. Jakým?

Od začátku jsem hledala cestu jak do velmi minimalistické idey a inspirace různými ručně vyráběnými šperky a amulety zapojit lesklé křišťálové komponenty. Syntetickou technickou síť i semiš jsem zvolila proto, aby povaha křišťálových kamenů z Preciosy v jejich kontrastu přirozeně a jemně vyzněla.

Lidovky.cz: Vzpomínám si, že v Miláně, kde se Bata Young Designers Challenge vyhlašovala, si uznávaná návrhářka a vaše profesorka Liběna Rochová Amulet hned koupila a obula. Jaký to byl pocit?

Paní Rochová nás jako studenty hodně podporuje. Občas si od nás nějaký kousek koupí a pak si to třeba vezme na obhajoby nebo na různé akce. Ta situace v Miláně byla pro mě hodně silná, protože paní profesorka sundala Louboutinky a nasadila Amulety, protože jsou pohodlnější. Pak jsme šli tančit. Jasně se ukázalo, že boty bez podpatků mají svoje výhody.

Lidovky.cz: Bude se Amulet líbit i ostatním?

Už se mi ozvala řada žen z české módy, kterým se moc líbily. Mám radost, že i přes luxusní povahu a provedení Amuletu, budou boty dostupné takřka pro každého od žen, které cíleně podporují české designéry, po běžné zákazníky firmy Baťa po celém světě. Stále trochu platí, že nejen český design je trochu nedostupný, nebo si lidé můžou dovolit jen nějakou maličkost. Tenhle projekt otvírá normálním lidem cestu k něčemu, co by si třeba jindy nemohli dovolit. Když potom vidím boty ve výloze, tak je to to, co mě baví a z čeho mám radost.

Lidovky.cz: Půjdete se podívat i na pražské Václavské náměstí, jestli se vaše boty líbí i běžným lidem?

Ano, půjdu. Budu mít samozřejmě radost, pokud si boty koupí někdo, kdo si obvykle limitované kolekce nekupuje a sází spíše na funkčnost a nadčasovost. A vím, že jde o designový předmět, který si najde své příznivce a odpůrce, ale doufám že se u nás budou líbit.

Lidovky.cz: Říkáte, že Amulet je inspirovaný šperkem. Nosíte je sama?

Nosím několik jednoduchých téměř bezcenných prstýnků a náramků, které pro mě ale mají velkou osobní hodnotu. Šperky vnímám jako velmi osobní předměty, které mimo svou dekorativní funkci, do sebe vážou i vzpomínky nebo emoce.

Lidovky.cz: A máte nějaký amulet?

Před lety jsem si z posbíraných přívěsků a úlomků svázala i amulet, který stále nosím a byl také trochu inspirací pro celý projekt.