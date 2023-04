Máte nárok na uplatnění daňové slevy? Ověřte si možnost využití dvou nových položek

Doporučujeme

Při vyplňování daňového přiznání postupujte pečlivě, ať do něj nezapomenete zahrnout daňové slevy a odpočitatelné položky. To platí pro živnostníky bez ohledu na to, zda daní paušálními náklady, nebo podle skutečných výdajů. Stejně tak pro zaměstnance.