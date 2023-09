Jak se v mládí zajistit na stáří? Zapomeňte na složité investice, stačí si zapamatovat dva pojmy

Seriál

Není to tak, že by si u nás málo lidí šporovalo na penzi. Problém je, že vzhledem k očekávané výši státního důchodu si dáváme na stranu málo peněz a většinou příliš opatrně. Přitom by stáří mohlo být v budoucnu i fajn – dokážeme-li se vymanit z některých myšlenkových stereotypů.