Porážka Francie (červen 1940) a především Jugoslávie (duben 1941) těžce narušila vratké spojení mezi domácím a zahraničním československým odbojem, které nyní prakticky stálo a padalo jen na nacisty úporně hledaných vysílačkách. Proto bylo třeba odbojáře doma posílit novou formou boje – muži s padáky a především se zbraněmi, výbušninami, novými radiostanicemi a novými úkoly…

Velkorysý slib

V úterý 12. srpna 1941 zachytila v Praze radiostanice Sparta depeši z Velké Británie: „Na podzim počínaje měsícem září budou provedeny z Anglie na naše území lety, jejichž úkolem bude dopravit Vám speciální materiál a lidi vycvičené pro sabotážní, teroristické, zpravodajské a spojovací úkoly. Budeme mít k dispozici asi 60 takových letů. Číslo 60 představuje maximum a bude ho dosaženo, bude-li příznivá situace doma i všeobecná situace vojenská, jež by vyžadovala radikální zintenzivnění sabotážní činnosti. Potřebujeme, abyste nám navrhli prostory, v nichž by přistání lidí a materiálu bylo nejvýhodnější, a to několik prostorů v Čechách a několik na Moravě… … Podrobný plán Vám předáme ihned, jakmile od Vás dostaneme požadované údaje. Tyto lety se speciálním úkolem budou doprovázeny a kamuflovány nálety bombardovacími, kterých, jak sami sdělujete, budete moci využít k práci záškodnické.“