Mýty, teorie a fakta. Kdo skutečně stál za útokem na Reinharda Heydricha?

Samozřejmě se tento jev nemohl vyhnout ani tragickým událostem kolem plánování a samotného útoku na Reinharda Heydricha, který stál architekta holokaustu a plánů likvidace českého národa život.

Co můžeme vyloučit…

Již byla v tomto seriálu zmínka o tom, že jednou z nacistických vyšetřovacích verzí byla domněnka, že atentát provedli němečtí antifašisté s britskou podporou (kvůli zbraním na místě atentátu). To Emanuel Moravec a jemu podobní čeští kolaboranti s nacisty měli od začátku jasno. Za atentátem stojí Edvard Beneš a Židé! Nemohli samozřejmě vědět, že Beneš se o operaci Anthropoid dozvěděl až čtyři dny od jejího prapočátku, ale i kdyby to věděli, určitě by v zájmu svých demagogických aktivit od svých názorů neupustili.