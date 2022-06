Odbojáři chtěli zabít nenáviděného kolaboranta Emanuela Moravce. Co výsadkové operace zkomplikovalo?

Zlikvidujte mého jmenovce!

Ve středu 25. února 1942 v devět ráno přivedl v londýnském Porchester Gate přednosta Zvláštní skupiny D pro výsadkové operace škpt. gšt. Jaroslav Šustr do kanceláře plk. gšt. Františka Moravce rotmistry Ludvíka Cupala a Jaroslava Švarce s nášivkami padáčků se světlemodrými křidélky na jejich battledressech.

Moravec jim podal ruku, vyzval k usednutí, nabídl cigarety a zcela neformálně se ujal slova, které Šustr pečlivě zaznamenával: „Já vám řeknu, co bychom potřebovali; my, tj. vedení politické a my všichni. Jméno MORAVEC znáte. Ne proto, že se tak jmenuji já, ale je to bohužel můj jmenovec velmi nehodný. Z hlediska československého národa je ho nutno počítat za největší nebezpečí, které dnes existuje. Za prvé proto, že ze zaprodanců je nejchytřejší. Dovede psát a dovede mluvit.