MS 2006: Smutné loučení hvězdné české party. Bez úspěchu a fanfár

Že Čechům pozice favorita nesvědčí, je prostě fakt. Tentokrát se jí ale vyhnout nemohli. Černý kůň, říkalo se. Čech, Nedvěd, Baroš…

Jenže ani s nominační sestavou se nesešlo všechno, co je k velkému výsledku třeba. Dostavila se zranění, nedisciplinovanost, individuální chyby a očekávání vzala za své.

„Potkalo mě tady něco, co ještě nikdy předtím. Ve dvou rozhodujících zápasech jsme měli dva vyloučené, v deseti lidech jsme museli otáčet skóre proti silným soupeřům. To byl malér, to neumíme,“ vykládal krátce po vyřazení zkušený reprezentační kouč Karel Brückner.