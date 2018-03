Setkání s klanem ’Ndrangheta bolí. Mafie nejspíš působí i v Česku, tvrdí italský investigativec

PRAHA Italský investigativní novinář Antonio Papaleo má zkušenosti s pátráním po činnosti jihoitalské mafie z Kalábrie zvané ’Ndrangheta. V posledních letech se podílel na odhalování kriminálních skupin v Česku a na Slovensku. V rozhovoru pro LN mluví o svědcích vazby mezi slovenským premiérem a lidmi, kteří mají blízko ke kalábrijským klanům.

Slovenská politika se kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové ocitla v ohni. Kuciak před smrtí rozpracoval téma působení italské mafie na Slovensku a vazeb na lidi blízké vládnímu úřadu premiéra Roberta Fica. Ten dříve nařkl slovenského prezidenta Andreje Kisku z toho, že se věnuje mocenským hrám, dělá opoziční politiku, destabilizuje zemi a nechrání její dobré jméno v zahraničí. Předseda strany Smer se tak ocitl pod obrovským tlakem veřejnosti, v pátek odpoledne totiž tisíce lidí zaplnily ulice v centru Bratislavy na demonstraci proti jeho vládě.

LN: Znal jste se s novinářem Jánem Kuciakem?

Potkali jsme se, kamarádi jsme ale nebyli. Nelze říci, že bychom spolupracovali, dělali jsme však na podobné věci, u které jsme oba cítili, že smrdí.

LN: Panuje podezření, že vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky souvisí s činností italské mafie na Slovensku. Konkrétně se mluví o ’Ndranghetě. Co si vy jako italský investigativní novinář o takové konstrukci myslíte?

Italský organizovaný zločin neustále vymýšlí nové příležitosti, jak investovat nebo vyprat špinavé peníze. Jejich cílem je samozřejmě zahraničí. Kalábrijská mafie jménem ’Ndrangheta je ze všech klanů nejkosmopolitnější, aktivní je zvláště na poli mezinárodního obchodu s drogami a nákupu zbraní.

Součástí jsou těžké zbraně typu kulometů nebo RPG, kterými sestřelíte i obrněný vůz. Kalábrijské střety kvůli tomu často končí krveprolitím, kterému se v místní řeči říká „faida“. Mafiánské struktury jsou díky kontrolám nad dodávkami zbraní schopny vládnout prostřednictvím strachu. Není výjimkou, že oběťmi ’Ndranghety bývají i agenti, úředníci či policisté.

Co se týká Jánova případu, slovenský policejní prezident připustil, že vražda pravděpodobně souvisí s tím, po čem Ján pátral. Podnikatel jménem Antonino Vadala byl předmětem Jánova zkoumání, tím se tedy Vadala stává podezřelým.

LN: To slovenská policie neměla vůči Vadalovi podezření již dříve? Jak to, že zasáhla až po Kuciakově vraždě?

To je jeden z hlavních omylů, který se nad případem vznáší. Mám informace o tom, že Vadalu policie zadržela hlavně kvůli jinému případu. Těsně před vypuknutím celého případu byla na spadnutí mezinárodní policejní akce, která mířila na Vadalovo okolí. Myslím si, že to byly primárně důvody, proč byl Vadala krátce po vraždě zatčen (po 48hodinové lhůtě pro zadržení jej slovenská policie zase propustila – pozn. red). Nedomnívám se, že by policie v tuto chvíli měla na Vadalu v souvislosti s Jánovou vraždou jasné a tvrdé důkazy. Musíme počkat, s jakými výsledky vyšetřování kriminalisté přijdou.

LN: Kdo jsou základní postavy mafiánského příběhu na Slovensku?

Musím říct, že dění kolem ’Ndranghety dospělo do fáze, kterou nikdo neočekával. Situace je dle mého alarmující. Než se pustíme do rozkreslení vztahů mezi důležitými postavami kalábrijské mafie, je nutné zdůraznit, že zcela zásadní charakteristikou ’Ndranghety je důraz na rodinné vazby.

V médiích je za klíčovou postavu kolem vraždy Jána Kuciaka zmiňován podnikatel Antonino Vadala. Je synem Giovanniho „cappiddazzy“ Vadaly, což je synovec osoby jménem Domenico „Micu U lupu“ Vadala. Jde o historickou postavu kalábrijského klanu a známého mafiánského bosse. Zdálo se být nepředstavitelné, že by velké ryby slovenského podnikatelského světa udržovaly kontakty s italskými spekulanty, až mafiány.



LN: Měl Antonino Vadala vazby na nejvyšší slovenské politiky v čele s premiérem Robertem Ficem?

Nino Vadala měl obchodního partnera, kterým bývala dnes již bývalá asistentka předsedy slovenské vlády Roberta Fica Mária Trošková. Tři svědci mi řekli, že to byl vlastně samotný Vadala, kdo představil Troškovou premiéru Ficovi. Údajně se tak stalo poté, co podle mých zdrojů jakási Denisa uvedla Antonina Vadalu do „vysoké společnosti“ a představila jej hlavounům Ficovy strany Smer. Nechci to soudit, působí to na mě ale jako z filmu.

LN: Jak nebezpečná je ’Ndrangheta v Itálii? Z jakých zločinů je ve vaší zemi podezřelá?

Podle údajů amerických úřadů a mezinárodních protidrogových organizací je ’Ndrangheta financována primárně ze zdrojů, které pocházejí z obchodu s kokainem. Je podezřelá i z vydírání a různých organizovaných podvodů. Často se uchyluje k bezbřehému násilí při vyřizování si účtů mezi jednotlivými mafiánskými rodinami.

Bývalá asistenka slovenského premiéra Mária Trošková.









































LN: Jaký je geopolitický záběr ’Ndranghety?

Její vliv je značný. Podařilo se jí v minulosti infiltrovat do části německé ekonomiky, silný zásah má ve státech střední a východní Evropy. Lze říci, že se jí daří ovlivňovat veřejné zakázky a vládní tendry po celém světě. Mému kamarádu Nickovi McKenziemu se před dvěma lety povedlo odhalit případ rodiny patřící k ’Ndranghetě, které se podařilo získat ohromný vliv na chod komunální politiky v Austrálii. Podobně nyní odhalujeme působení kalábrijské mafie na Slovensku a objevují se indicie o jejím působení v České republice.

LN: I v České republice?

Situace v České republice nemusí být o tolik odlišná. Známe případ podnikatele Pietra Licciardiho, kterého policie po desetiletém pátrání zatkla v roce 1999 v Praze. Vůbec nelze vyloučit, že i český stát je zasažen chobotnicí, o které se nyní začíná mluvit na Slovensku.

LN: Proč je podle vás Slovensko pro ’Ndranghetu zajímavé?

Musím upozornit, že o kalábrijském podsvětí toho stále víme málo, neboť není asi překvapující, že ’Ndrangheta nestojí o žádnou publicitu, a pokud jí novinář věnuje zvýšenou pozornost, ’Ndrangheta ho zdiskredituje nebo zkrátka zcela umlčí. Děje se to zejména ve východních zemích. Působit na Slovensku nebo v České republice je pro podnikatele ’Ndranghety výhodné z důvodu, že si jich zde nikdo moc nevšímá.

Mohou zde nepozorovaně podnikat a operovat bez omezení. Do karet jim hraje fakt, že mechanismy proti finančním machinacím nejsou ve vašem regionu silné. Zkrátka snadno zde ukryjete špinavé peníze, a ještě si u toho užíváte života. Jinými slovy, můžete oficiálně podnikat a vedle toho můžete mít bohatství ze zpronevěry, ohýbání veřejných zakázek, daňových podvodů nebo obchodování se zbraněmi.

LN: To má opravdu ve střední Evropě podle vás kalábrijská mafie tak silné kořeny? Protože dosud se o tomto problému skoro nemluvilo.

Třeba Německo před několika lety ukázalo, jak s jihoitalskou mafií bojovat. Po případu zvaném „vendetta of San Luca“ v německém městě Duisburgu, kdy bylo v roce 2007 zabito šest lidí, vynaložila německá vláda velké úsilí, aby přívržence mafiánských klanů vypudila ze země. Bohužel se však stalo, že z Německa se přesunuli do České republiky, Polska a na Slovensko. Zde se jim daří zpeněžit činnost z jižní Itálie – zejména obchodování s drogami. Klany ale vymýšlejí i nové způsoby, jak snadno zbohatnout.

LN: Mohla by být pro Slovensko kauza zabitého novináře podobnou zkušeností a ponaučením jako vámi zmiňovaný „Duisburg“ pro Německo?

Pozorujeme, že mučednická smrt Jána a jeho partnerky Martiny obrátila pozornost slovenské společnosti k boji proti organizovanému zločinu a poukazování na etické principy v politice.

LN: Máte s pátráním kolem mafií včetně ’Ndranghety vlastní zkušenosti – ať už v Itálii, nebo na Slovensku?

Snažím se pracovat jako takzvaný utajený investigativní novinář. Podařilo se mi už několikrát – a podotýkám, že v několika zemích – proniknout do podsvětí. V jednom ze svých posledních pátrání jsem se podílel na operaci „Konec hry“. Šlo o odhalení mafiánského sázkařského byznysu na Sicílii, při němž policie zatkla na dvě desítky osob.

Takže abych odpověděl na otázku: ano. Setkal jsem se a v některých případech musel sblížit s několika lidmi, kteří byli součástí mafie či ’Ndranghety nebo byli z napojení na ni minimálně podezřelí. Stalo se mi, že jsem s nimi musel trávit volný čas. Jejich společnou charakteristikou je, že nemají žádnou úctu k ostatním lidem – samozřejmě vyjma svých milovaných či rodiny. Někdy ale ani to ne.