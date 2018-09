Letňany získají jednu z nejmodernějších škol v Praze

PRAHA 18 Naše městská část je zřizovatelem tří základních škol a čtyř, respektive sedmi škol mateřských. Jako zřizovatel poskytujeme již několik let všem svým školským zařízením na provoz – nad rámec běžného příspěvku – účelové dotace v celkové výši 500 tisíc korun, které jsou pro jejich rozpočet poměrně významné.

Ředitelé tak mají možnost ovlivnit, co a jakým způsobem ve své škole zlepší, vybudují či zkrášlí, jak přispějí ke zkvalitnění výuky či prostředí pro vzdělávání. Jsou totiž těmi, kdo návrhy pro přiznání dotace předkládají zřizovateli.

V letošním roce jsou navíc ředitelé všech škol městskou částí finančně motivováni k tomu, aby se zapojili do projektů a výzev, ze kterých mohou čerpat další finanční prostředky z fondů EU. Díky nim mohou dále zlepšovat vybavenost a atraktivitu škol a zahrad, rozvíjet aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání a zapojovat se do projektů podporujících udržitelný rozvoj. Vzhledem k tomu, že je městská část realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice, otevřely se nejen nám, ale i samotným školám možnosti k žádání o finanční podporu v rámci ESIF. Nejviditelnějším úspěchem v této oblasti je schválení finanční podpory k navýšení kapacity Základní školy a Mateřské školy Tupolevova formou přístavby nového pavilonu. Realizací tohoto projektu získají Letňany jednu z nejmodernějších, bezbariérových škol v Praze, v níž bude – v návaznosti na sociální inkluzi – zajištěn přiměřený počet žáků ve třídách a dětem bude umožněno vzdělávat se v supermoderních učebnách vybavených nejmodernějšími informačními technologiemi. Novou přístavbou škola získá velké množství netradičních odpočinkových zón, multifunkční halu s možností rozdělení do několika sekcí a kromě osmi nových kmenových tříd ještě dvě odborné moderně vybavené učebny.

Letňany se neustále rozrůstají a s nimi roste i počet míst v mateřských školách. Od roku 2006 se podařilo navýšit kapacitu školek o více než 480 míst. Tento počet ale není konečný, neboť už nyní můžeme říci, že v příštím roce bude mít osmnáctka opět o jednu mateřskou školu s plánovanými 100 místy více.

Cílem a výsledkem naší usilovné a mnohdy nelehké práce jsou nová a moderní vzdělávací zařízení s krásným prostředím pro výchovu a vzdělávání dětí žijících v naší městské části.