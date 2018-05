Složení budoucí vlády? Podle MF Dnes jsou na stole nová jména: Stráská, Koranda či Nekolová

PRAHA Do vnitrostranického referenda ČSSD, které definitivně rozhodne o koaliční spolupráci s ANO, zbývá téměř měsíc, přesto se již množí spekulace o tom, kdo by mohl případnou vládu obsadit. Deník MF Dnes v sobotu přišel s analýzou, kde na základě rozhovorů se straníky ANO i ČSSD představuje její možné složení. Padla nová jména jako Tomáš Koranda, Ivana Stráská či Gabriela Nekolová.

Poté, co předsednictva ANO i ČSSD v pátek schválila koaliční smlouvu, přišlo sobotní vydání deníku MF Dnes se scénáři možné vlády. ČSSD podle něj muset obsadí resorty vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí a zemědělství. Zřejmé je pouze zatím to, že vnitra se uchopí šéf strany Jan Hamáček. Kandidáty na ministry zemědělství a kultury bude podle deníku vybírat Jiří Zimola.

Z nepotvrzených kandidátů má podle MF Dnes ze strany ČSSD nejlepší pozici europoslanec Miroslav Poche, který by se měl ujmout ministerstva zahraničních věcí. U něj však hrozí neschválení ze strany Miloše Zemana, podle MF Dnes i proto, že pražská sociální demokracie, kterou Poche neoficiálně vede, Zemana nepodpořila v prezidentských volbách. Zeman ho navíc pro resort zahraničí považuje za „nedostatečně erudovaného“.



Zemědělství se ČSSD podle MF Dnes na poslední chvíli pokusila vyměnit, a to proto, že má do jejího čela usednout nestraník Miloslav Toman, který má vazby na Zemana a podporu Babiše i komunistů, nešlo by tedy o čisté ministerstvo ČSSD. Ve své snaze však strana neuspěla. Favoritkou na resort kultury je jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která ve své současné pozici nahradila místopředsedu sociálních demokratů Jiřího Zimolu. Sám Zimola se prý ve vládě nevidí, chce stranu vést z Lidového domu.



Kdo končí? Šlechtová, Ťok i Milka

I Babiš hledá nové ministry, a to kvůli rezignaci některých klíčových postav - šéfa spravedlnosti Roberta Pelikána i někdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického - i snaze vyklidit některé z méně pohodlných ministrů. Ve vládě podle infromací MF Dnes zřejmě skončí i Karla Šlechtová a Dan Ťok, jehož ministerskou kariéru mělo završit zrušení tendru na mýto antimonopolním úřadem. Podle deníku zřejmě končí i šéf zemědělství Jiří Milka, který se dostal do médií angažováním bývalé moderátorky Mirky Čejkové na pozici své poradkyně.

Kromě toho má kvůli novému rozdělení vlády s ČSSD skončit i šéf vnitra Lubomír Metnar, ministryně práce Jaroslava Němcová a ministr kultury Ilja Šmíd. Nejistý osud má i ministr školství Robert Plaga.

Babišovou favoritkou na rezort spravedlnosti je podle MF Dnes jihomoravská poslankyně ANO Taťána Malá. Sám Pelikán za sebe doporučoval bývalého straníka ČSSD Jeronýma Tejce. Nástupcem Ťoka by měl být nestraník za ANO Tomáš Koranda, šéf představenstva firmy Hochtief. Ministrem průmyslu zřejmě zůstane Tomáš Hütner.