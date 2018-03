Sníh komplikuje ráno provoz především v horských oblastech

Dopravu v České republice komplikuje ráno především ve vyšších polohách ujetý sníh, někde se tvoří i sněhové jazyky. Opatrní by řidiči měli být především na severu Moravy a ve Slezsku. Několik silnic zůstává uzavřených kvůli popadaným stromům po nedělní vichřici. Na dálnicích se ráno stalo několik hromadných nehod, zjistila ČTK.

Na D1 mezi exity na Butovice a Hladké Životice na Novojičínsku havarovalo ráno sedm aut. Zraněni byli čtyři lidé, jednoho člověka musel do nemocnice dopravit vrtulník. Dva lidé se zranili při nehodě dvou osobních aut a autobusu na D7 u Makotřas na Kladensku. Hromadná nehoda šesti aut blokovala ráno provoz také na 11. kilometru D11 ve směru na Prahu, nikdo při ní nebyl zraněn.



Kvůli popadaným stromům jsou stále neprůjezdné silnice z Těšíkova do Hraničních Petrovic, z Bělkovic směrem na Domašov, z Chabičova do Huzové či z Arnoltic do Veveří. Automobily zatím neprojedou ani z Výklek do Kozlova a z Lhoty do Paršovic na Přerovsku. Na Prostějovsku jsou uzavřeny silnice mezi obcemi Protivanov, Drahany a Niva a také z Lipové do Horního Štěpánova.

Sněhové přeháňky v Olomouckém kraji v noci zasáhly hlavně Šumpersko a Jesenicko, na vozovkách leží zbytky rozbředlého sněhu, na méně důležitých silnicích je ujetý sníh s posypem. V kopcích nad Šternberkem na Olomoucku se místy tvoří sněhové jazyky.

V Moravskoslezském kraji sněžilo hlavně na Bruntálsku. Místy je na silnicích ujetá vrstva sněhu, stejně tak ve vyšších polohách na Opavsku. Mezi poli se rovněž mohou tvořit sněhové jazyky. Také v Beskydech by řidiči měli být opatrnější ve vyšších polohách, kde může být ujetý sníh.

Problémy jsou také v Královéhradeckém kraji, a to především na Trutnovsku a na Rychnovsku. V otevřených úsecích silnic může vítr vytvářet sněhové jazyky. Na cesty v lesích po víkendové vichřici stále mohou padat větve i celé stromy, a to hlavně na Rychnovsku.

V Jizerských horách je na některých vozovkách ujetá vrstva sněhu krytá posypem, v západní části Krkonoš na Semilsku jsou na silnicích nižších tříd zbytky sněhu po pluhování. Opatrní by řidiči měli být také na silnicích nižších tříd v jižních a středních Čechách, ve Zlínském kraji se pak může tvořit náledí.