Soud projedná žalobu na sociální centrum Klinika. ÚZSVM chce po aktivistech 360 tisíc korun

PRAHA Obvodní soud pro Prahu 3 se ve čtvrtek bude zabývat žalobou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na Autonomní sociální centrum Klinika. Úřad po aktivistech požaduje téměř 360 000 korun za to, že budovu v Jeseniově ulici a pozemky využívali i poté, co jim skončila smlouva o výpůjčce do doby, než stát objekt převedl na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC). Aktivisté v budově zůstávají přes nedávné pravomocné rozhodnutí soudu, že mají objekt vyklidit.

Klinika v Jeseniově ulici pořádá přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy, zaměřuje se také na pomoc migrantům. V minulosti se stala terčem útoku žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie však případ odložila kvůli nedostatku důkazů. V objektu byla také několikrát nahlášena výbušnina, nikdy se žádná nenašla.



Objekt od státu SŽDC získala loni v říjnu. Do budovy chce po rekonstrukci přestěhovat část svých zaměstnanců. Aktivisté upozorňují na to, že stát se svým majetkem nenakládá dobře a objekt, ve kterém Klinika sídlí, několik let pod jeho správou chátral. Požadavek na vyklizení je podle nich v rozporu s dobrými mravy.