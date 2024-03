Sedm let za mřížemi, navrhuje žalobce Berbrovi. Vyšší trest pro Rogoze?

„Organizovaná zločinecká skupině ve fotbale fungovala,“ uvedl státní zástupce v závěrečné řeči u Okresního soudu Plzeň-město, který projednává korupci a ovlivňování zápasů ve prospěch Slavoje Vyšehrad.

Celý případ míří do finále.

Konečný verdikt by měl zaznít 18. června, což je shodou okolností den, kdy čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí do mistrovství Evropy v Německu.

Berbrovi, Rogozovi a Káníkovi, kteří podle přesvědčení státního zástupce Scholleho byli členy zločinecké skupiny, navrhl dlouholetá vězení, milionové peněžité tresty a vedle toho i zákazy působení ve fotbale.

Pro Berbra, který si podle jeho závěru nárokoval ve FAČR i kompetence, které neměl, žádá sedm let vězení, peněžitý trest 5,5 milionu korun a pětiletý zákaz působení ve fotbale.

V Berbrově případě je peněžitý trest o 450 tisíc korun nižší, než navrhoval státní zástupce při podání obžaloby. V jednom případě totiž podle Scholleho není prokázané, že Berbr věděl o pokusu ovlivnit zápas ze strany Rogoze.

Naopak v případě bývalého sportovního ředitele Slavoje Vyšehrad požaduje Scholle vyšší trest.

„Pan obžalovaný byl mezi tím odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 1 v jiné trestné věci k podmínečně odloženému trestu a finančnímu trestu 3,5 milionu korun. Proto nově navrhuji souhrnný nepodmíněný trest ve výši 7,5 roku do věznice s ostrahou a peněžitý trest 4,5 milionu korun,“ vysvětlil Scholle.

Výrazné navýšení trestu požaduje státní zástupce u Káníka, který byl podle jeho závěru také členem zločinecké organizované skupiny ve fotbale. „Obžalovaný Káník se v přípravném řízení doznával, v hlavním líčení ale z toho postupně vycouvával. Proto navrhuji nepodmíněný trest v délce šesti let a osmi měsíců a peněžitý trest,“ uvedl Scholle.

Soud už loni přijal dohody o vině a trestu, které se Schollem uzavřeli čtyři obžalovaní - bývalý rozhodčí Tomáš Grímm a Marek Janoch, bývalý delegát Miroslav Skála a Petr Tarkovský. Všichni dostali podmíněné a finanční tresty a zákazy činnosti. Podmíněné tresty, pokuty a zákazy činnosti navrhuje státní zástupce i zbývajícím obžalovaným rozhodčím, delegátům či funkcionářům nebo hráčům.

Státní zástupce je přesvědčený o vině všech obžalovaných rozhodčích, které postavil před soud za přijetí úplatků. Podle jeho názoru je jedno, zda výsledky utkání skutečně ovlivnili, jestli si peníze nechali nebo ne. Klíčové je, že úplatky přijali. Všem proto navrhuje totožné podmíněné a peněžité tresty společně se zákazem působení ve fotbale, jako při podání obžaloby.

Výše peněžitých trestů se přitom u každého odvíjí i podle jeho majetkové situace. Státní zástupce zároveň trvá na tom, aby v případě odsouzení dostali rozhodčí zákaz činnosti. Někteří totiž vystoupili z FAČR a už nejsou jeho členy. Kdyby zákaz nedostali, i přes odsouzení by podle státního zástupce nebylo vyloučené, že by se mohli snažit o návrat do fotbalu.

Podle Scholleho nebyli v organizované zločinecké skupině jen tři hlavní obžalovaní a s nimi bývalý rozhodčí Tomáš Grímm, který se ke všemu přiznal, byl mu přiznaný status spolupracujícího obviněného a už na podzim si díky tomu dohodl se státním zástupcem podmínku, peněžitý trest a zákaz činnosti.

„Zločinecká organizovaná skupina vznikla, byla zaměřená na fotbal, měla víc členů, než se podařilo prokázat. Postavení Romana Berbra, které si v rámci skupiny přisvojil, je zřejmé a není trestné. Trestné je, že vede k nezákonným ovlivňováním fotbalových utkání finančními prostředky,“ shrnul státní zástupce.