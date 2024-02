Pardubice mají pohár, vyhrála také Sparta. Budějovice porazily Třinec

Hokejisté Pardubic opět po roce získali Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části extraligy. Prvenství také znamená, že se případně v semifinále vyhnou Třinci, který je loni vyřadil.

Pokračoval také souboj o elitní čtyřku. Kometa si porážkou ve Vítkovicích zkomplikovala situaci, o jeden bod zpět jsou České Budějovice, o dva Liberec. Litvínov překvapivě zaváhal na ledě Kladna a propadl se na sedmé místo.

Kanadskému bodování stále vévodí Martin Růžička, ačkoliv se tentokrát neprosadil. Tomáš Filippi asistencí snížil náskok na pouhé dva body.

Pardubice ziskem Prezidentského poháru pro vítěze základní části protáhly vítěznou šňůru na sedm klání. S aktuálními 117 body jim chybí jediný k vyrovnání extraligového rekordu Liberce ze sezony 2015/2016. Východočeši budou hrát ještě dva zápasy.

Tomáš Hyka dvakrát skóroval, dvoubodový večer zažili také jeho spoluhráč Lukáš Sedlák a na straně Západočechů Jiří Černoch a Jan Hladonik. Karlovy Vary ale pokračují ve výsledkové krizi, padly podesáté z posledních jedenácti utkání. Díky výhře Boleslavi navíc ještě nemají jistou účast v předkole.

Pardubičtí útočníci Tomáš Hyka (38) a Lukáš Sedlák kombinují v těsné blízkosti karlovarského brankáře Vladislava Habala (85).

Marek Zadina (Pardubice): „Věděli jsme, že přijede houževnatý tým, který výborně bruslí a nevypustí souboj. První třetinu jsme nezachytili, ve druhé a třetí třetině už to na ledě bylo podle našich představ. Měli jsme výborný pohyb a dali branky, které soupeře zlomily. Zápas jsme dohráli v klidu, čímž nechci vůbec snižovat kvalitu Karlových Varů. Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce a potvrdili první místo v tabulce po základní části.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Nejprve gratuluji Pardubicím k zisku Poháru Jaroslava Pouzara, protože si to za celou sezonu jednoznačně zaslouží. My jsme dnes v první třetině plnili plán tak, jak jsme si řekli. Bohužel jsme ve druhé třetině špatně vystřídali, ztratili puk ve středním pásmu, soupeř z toho vyrovnal. V přesilovce si potom vzal vedení, narostla mu křídla a hru kontroloval. U nás je to stále podobný scénář. Do určitého úseku hry jsme schopni hrát dobře, pak z toho vypadneme. Jde o osobní zodpovědnost, morálku nebo nedodržení konceptu.“

Sparta má jisté druhé místo, skvělou formu před play off potvrdila i proti Hradci. Z posledních devíti zápasů má 25 bodů. V duelu se dařilo Pavlu Kousalovi, který vstřelil dvě branky a u jedné asistoval. Podruhé v řadě se prosadil Stephen Harper.

Východočeši přijeli do Prahy se solidní formou na venkovních hřištích. Negativní sérii na Spartě ale neprolomili, v O2 areně nevyhráli od 3. října 2021 a nadále jim patří devátá příčka.

Brankář Eetu Laurikainen z Hradce Králové inkasuje branku v utkání se Spartou.

Miloslav Hořava (Sparta): „V první polovině utkání byl Hradec lepší, nám pomohl výborný výkon gólmana. Soupeř ale měl více šancí. Ve druhé polovině druhé třetiny jsme se zlepšili, dali jsme nějaké góly a jsme rádi, že jsme zápas vyhráli.“

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „Sparta ukázala svoje kvality. Myslím si, že my jsme trošku prováhali přesilovky, kdy jsme mohli získat trošičku navrch a dostat Spartu pod tlak. To se nám nepodařilo. Poslední zápasy s tím trošku bojujeme. Sparta pak, jakmile měla šanci, tak ji proměnila. A druhá věc je, že nás přehrávali. Byli silnější v soubojích a tím získali převahu. Díky gólmanovi, který nás chvilku podržel, jsme hráli až do poslední třetiny, do posledních minut. Zkusili jsme power play, ale když nechceme jít do brány, ale hrajeme okolo, jako jsme hráli v celém zápase, tak toho Sparta využila a dala čtvrtý gól.“

Dvě kola před koncem zůstávají České Budějovice ve hře o přímý postup do čtvrtfinále. Na domácím ledě po třech porážkách konečně zvítězily, Třinec porazily 5:2. Hned pět branek obstaraly speciální týmy. Jihočeský Jan Ordoš skóroval v přesilovce i v oslabení, navrch přidal asistenci.

Oceláři, kteří mají jisté třetí místo, naopak nenavázali na poslední tři vzájemné zápasy s vítězným koncem. Bez potrestaných Voženílka a Smithe prohráli podruhé za sebou.

Hokejisté Českých Budějovic se radují ze vstřelené branky.

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Ani nepamatuji v sezoně takový zápas, který jsme výsledkově i výkonem měli takto pod kontrolou, tedy až na pár okamžiků v závěru. Neviděl jsem žádné pasáže, že bychom hráli špatně. Vždycky to je dramatické, dnes byl zápas rozhodnutý. Hodnotím to velmi pozitivně.“

Vladimír Országh (Třinec): „Trochu jsme si to komplikovali vyloučeními, naopak přesilovky jsme až na jednu výjimku nehráli dobře. Zápas byl hodně o soubojích. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Vítkovice potvrdily rostoucí formu, zvítězily popáté v řadě a navázaly na výhru nad Kometou z minulého týdne. Obě branky obstaral Rihards Bukarts. Do hry opět nezasáhl Dominik Lakatoš.

Kometa podlehla Ostravanům popáté z posledních šesti vzájemných duelů, a zkomplikovala si tak cestu do elitní čtyřky. Na Budějovice má náskok jediného bodu.

Útočník Patrik Zdráhal z Vítkovic prozkoušel brněnského brankáře Dominika Furcha (38), kterému vypomáhá obránce Komety Rhett Holland (93).

Pavel Trnka (Vítkovice): „Byl to play off hokej, zápas o trpělivosti. Nám se podařilo vstřelit gól. Ač se štěstím, tak byl pro nás důležitý. Nakonec jsme to byli my, kteří to strhli na svou stranu. Hráčům v kabině jsem poděkoval. Je vidět, že ta atmosféra je teď lepší a hlavy jsou nahoře.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Pěkné utkání, mělo to všechno. Vytvořili jsme si šance, ale ta produktivita... Gól jsme dali, ale do špatné sítě a to rozhodlo utkání. Jinak to utkání opravdu mělo vše a bylo tam dost dobrých věcí. Bohužel jsme ve 120 minutách Vítkovicím nedali gól. Musíme přijít na nějaký recept, v tom se musíme zlepšit. Ale pořád máme (první) čtyřku ve svých rukách, takže se pořádně připravíme na poslední dva zápasy a věřím, že to zvládneme.“

Ve hře o přímý postup do čtvrtfinále zůstává také Liberec, který porazil Olomouc. Na Kometu ztrácí dva body. Hattrickem se blýskl Jakub Rychlovský, Tomáš Filippi jednou asistencí stáhl třineckého Martina Růžičku na čele kanadského bodování.

Olomouc padla na svém ledě počtvrté v řadě, v posledních dvou kolech bude bojovat o možnost začít předkolo v domácí atmosféře.

Olomoucký zadák Alex Rašner v souboji s libereckým útočníkem Michalem Birnerem před brankou Branislava Konráda

Jan Tomajko (Olomouc): „Dnes jsme bohužel hráli jen první třetinu, na to se vyhrát nedá. Na začátku druhé části jsme sice přidali druhý gól, ale zbytek druhé třetiny už nebyl dobrý. Když ze zápasu vypadnete na 20 minut, tak už je těžké se do toho znovu dostat. Špatně jsme dobruslovali situace, byli jsme všude pozdě, ztráceli puky a Liberec byl daleko více na puku. Pak se ty věci začaly nabalovat a Liberec nás za to potrestal. Z naší strany to nebylo dobré defenzivně a ani z hlediska nakládání s pukem v útočné třetině. Liberec dnes vyhrál zaslouženě.“

Filip Pešán (Liberec): „Domácí dnes pokračovali ve výborném výkonu ze zápasu v Hradci a přenesli si do dnešního zápasu to, co je zdobí celou sezonu, což je předbrankový prostor, aktivita a urputnost. Celou první třetinu jsme s tím měli trable. Až druhý inkasovaný gól nám paradoxně rozvázal nohy a začali jsme předvádět hokej, který jsme chtěli předvádět už od začátku zápasu. Udělali jsme i změny ve složení formací, což nám přineslo obrat v utkání. Chtěl bych dnes vyzdvihnout speciální týmy. Hlavně hráči, kteří hrají oslabení, to dnes odehráli velice dobře. Soupeř se sice držel v pásmu a měl pár šancí, ale hráči v čele s brankářem to zvládli. Pomohli jsme si také - podle mě zlomovým - gólem v naší přesilové hře.“

Kladno se na dlouhou pauzu před baráží naladilo druhou výhrou v řadě, po Třinci porazilo i Litvínov. Prosadil se obránce Jiří Ticháček, který se 43 body vyrovnal klubový rekord obránce v samostatné české lize.

Chemici si naopak výrazně zkomplikovali postup do nejlepší čtyřky, v posledních dvou utkáních budou stahovat ztrátu tří bodů na brněnskou Kometu.

Kladenský útočník Jaromír Jágr na rozbruslení ve speciálním charitativním dresu.

Pavel Skrbek (Kladno): „První třetinu jsme nesehráli moc dobře. Poztráceli jsme strašně moc puků na červené a na útočné modré čáře. Soupeř hrál v rychlém tempu, přecházel rychle do protiútoku. To nám dělalo velké problémy. Ztráty byly hrozně znát. Byli jsme pod tlakem skoro celou první třetinu, ale v obraně jsme to měli dobře rozebrané. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a prosadili z přesilové hry. Ve třetí třetině se do nás soupeř tlačil, ale nám se podařilo dát druhý gól. Musím vyzdvihnout brankáře a velice dobře organizovanou hru a obětavost v naší třetině.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Měli jsme velice slušnou první třetinu, troufám si říct, že jsme si v ní vypracovali nejvíce příležitostí. Pak to bylo o tom, kdo dá první branku. Z naší strany to bylo trošku nervózní, křečovité. Jeli jsme téměř sami na bránu, spadli jsme a tak dále. Tím vůbec nechci snižovat kvalitu defenzivy v obranném pásmu soupeře. První gól nás nalomil do nějaké křeče a nebyli jsme schopní najít způsob, jak bychom dostali kotouč do brány soupeře. Proto odjíždíme bez bodu.“

Plzeň v této sezoně poprvé s Boleslaví prohrála, potřetí za sebou nezískala ani bod. Směrem k předkolu play off tak neoplývá dobrou formou, nepomohly ani dvě využité přesilovky. Dvě asistence zaznamenal Tomáš Mertl.

Středočeši udrželi naději na dvanácté místo, zářil především Róbert Lantoši. Nejproduktivnější hráč týmu se podílel na třech brankách, Ondřej Roman si připsal gól a asistenci.

Boleslavský útočník Matěj Gardoň (48) pálí na plzeňského brankáře Samuela Hlavaje (31).

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla z naší strany špatná, nebyl tam dobrý pohyb, bylo to urputné. Druhá třetina naopak byla velice dobrá, zvedli jsme se a podařilo se nám srovnat. Soupeře jsme tlačili a měli šance jít i do vedení. Naše produktivita ale není ideální, to je pořád stejná písnička. Třetí třetina byla vabank nahoru dolů a Boleslavi se podařilo vstřelit dvě rychlé branky po našem špatném rozebrání protihráčů. Ještě jsme snížili, ale bohužel jsme konec nezvládli a jsme bez bodů. Kuba Lev má drobné zranění a nechali jsme ho dnes mimo sestavu. Je dobře, že máme ještě dva zápasy, musíme se v nich dobře připravit na předkolo.“

David Havíř (Mladá Boleslav): „Z naší strany to bylo velice dobré utkání. Měli jsme výborný vstup do první třetiny a díky skvělému pohybu a kombinaci jsme si vypracovali dvougólové vedení. Druhá třetina přinesla obrat o 180 stupňů. Měli jsme horší pohyb a jednoduchost se vytratila. Domácím se povedlo vyrovnat a byli lepším týmem. Řekli jsme si poté něco v kabině a navázali jsme na první třetinu. Znovu jsme se dostali do zápasu a byli produktivní. Jsme rádi za tři body, gratulace do kabiny. Je pro nás super, že máme pořád o co hrát a nemáme konec sezony. Máme šanci se dívat nad sebe.“