ONLINE: Kometa navyšuje vedení, Budějovice opět odskakují Třinci

Na domácím ledě dvakrát prohrála. Nejprve velmi těsně (1:2N), ve druhém klání ovšem schytala debakl 1:5. Do Litvínova tak brněnská Kometa nejela v optimálním rozpoložení.

Na severu Čech ale zabrala. Výhrou 4:3 si zajistila minimálně ještě jeden zápas před domácím publikem. O triumfu rozhodla ve třetí třetině.

V 53. minutě přitom prohrávala, když se na 3:2 pro domácí prosadil z přesilovky svým druhým gólem Liam Kirk. Brňanům se ovšem během 77 vteřin podařilo otočit. Srovnání zařídil Jakub Flek, rozhodující branku si připsal Daniel Gazda.

„V pátek musíme nastoupit minimálně stejně jako dnes. Přenést si dobré věci, vyvarovat se chyb a pracovat na detailech. Ty rozhodují. Každý puk z naší třetiny ven, naopak každý udržet u nich. Střílet na bránu, tlačit se tam,“ burcoval po první výhře útočník Komety Tomáš Marcinko.

„Nebojím se říct, že čelíme favoritovi série, čelíme mu velmi zdatně a jsme samozřejmě připravení čelit i nadále. To, co se dnes stalo, to patří k hokeji a zápasům play off. Budeme se z toho muset oklepat, ale věřím tomu, že to zvládneme,“ shrnul litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Více než 129 minut hry trvalo, než našli hokejisté Českých Budějovic recept na třineckého brankáře Marka Mazance. Prvním úspěšným střelcem Motoru byl Adam Kubík, který se v Budvar Aréně trefil hned dvakrát. Ani jeho příspěvek ale na výhru nestačil.

Po dvou domácích výhrách Třince 2:0 přinesl třetí zápas série dramatičtější průběh. Jen v první třetině padlo více branek než v úvodních dvou kláních.

Až do poloviny závěrečné části drželi domácí vyrovnaný stav zásluhou Gulaše a dvougólového Kubíka. Poté ale utkání rozsekl Libor Hudáček, který rovněž zaznamenal druhou trefu v duelu, a pro Třinec vybojoval třetí bod.

Budějovičtí tak odvracejí konec série. „Nedá se nic dělat, zítra je nový den a budeme chtít pro diváky tady urvat alespoň bod, abychom se ještě podívali do Třince a zkusili se sérií ještě něco udělat. Dneska jsme se přesvědčili, že to jde, ale musíme se vyvarovat těch chyb,“ neztrácel naději trenér Jihočechů Ladislav Čihák.

„Já jsem strašně rád, že jsme získali další bod, nicméně všichni v kabině víme, že jsme dnes nehráli dobře. A to pro nás musí být jakýsi vykřičník, varování. Hráči si přesto zaslouží poděkování a gratulaci k třetímu bodu,“ zhodnotil třinecký kouč Zdeněk Moták.