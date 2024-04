Třinec - Sparta 2:1. Sekunda od prohry, domácí zázračně vybojovali sedmý zápas

Třinec žije! Odvrátil i třetí mečbol Sparty a srovnal sérii na 3:3.

V sobotu od 13.00 má v Praze šanci vykonat nevídané. V historii play off české extraligy dosud žádný tým neotočil třízápasovou ztrátu.

Takhle blízko vyřazení z play off ale obhájci titulu nebyli od roku 2018...

Předchozí dvě třinecká vítězství měla společný brzký gólový úder v první třetině.

Tentokrát se na úvodní branku čekalo podstatně déle.

Pavel Kousal na začátku třetí části v útočném pásmu vystihl nedůrazné vyhození Třince, rychle předal na parťáka Najmana. Ten se ocitl v ideální střelecké pozici a na vzdálenější tyč překonal Ondřeje Kacetla.

Sparta se dostala do vedení, což do se dosud vždy v sérii rovnalo budoucí výhře....

Ne však dnes.

Slezané po inkasované brance působili pasivně, hosté je drželi daleko od branky Kováře.

Třinec ale nelze nikdy odepsat, to je poučka, která by měla být z posledních let zřejmá.

Domácí se při hře bez brankáře usadili v pásmu. V úplném závěru hrací doby se puk dostal k Danielu Voženílkovi za brankou Kováře.

Daniel Voženílek v poslední sekundě protlačil kotouč za brankovou čáru





Tomu nezbývalo nic jiného, než vyslat poslední bláhovou střelu zpoza brány. Voženílkův pokus se odrazil od Kováře a puk zapadl do branky, sekundu před koncem hrací doby.

V prodloužení pokračoval tlak Sparty.

Šestý zápas však Pražanům nebyl souzen. V 70. minutě Marian Adámek nahodil kotouč na Kováře. Těsně před brankářem Sparty dal ráně rozhodující směr tečující Cienciala.

David Cienciala si takto nádherně našel nahození Mariana Adámka od modré a přesnou tečí vystřelil jízdenku zpátky do Prahy





Smůla se vším všudy

Opatrné tempo se v polovině první části přeměnilo v bryskní střídání náznaků šancí na obou stranách. Ve druhé třetině převzali kontrolu nad zápasem hosté, kteří působili dravějším dojmem.

Vše vyvrcholilo zkraje třetí části gólem Najmana. Krátce poté mohli sparťané hned dvakrát navýšit náskok. Pasivní domácí nekladli příliš odpor.

Na začátku třetí třetiny otevírá skóre utkání! Ondřej Najman potrestal špatnou rozehrávku domácích prudkou ránou ze slotu





V polovině závěrečné části Filip Chlapík nastřelil tyč, o chvíli později šel pykat na trestnou lavici za podražení Libor Hudáček. Vůbec první početní výhodu v utkání hosté ale nevyužili. Další tyčku totiž po Kousalově nahrávce nastřelil Kryštof Hrabík.

Vše co neskončilo na tyči, lapil vynikající Kacetl. Třinecký brankář se zaskvěl 28 zásahy.

Smůla Sparty vyvrcholila při hře domácích bez brankáře, když Miroslav Forman minul odkrytou síť. Domácím se následně podařilo usadit v útočném pásmu. Ačkoliv se nedostali do žádné vyložené šance, vyrovnali a nakonec zápas otočili.

Zdeněk Moták (Třinec): „Série, ve které je možné všechno. Hraje se šedesát minut a jsme pověstní tím, že budeme rvát a bojovat do konce. Taky se těšíme do Prahy a uděláme všechno pro to, abychom tam byli úspěšní.“

Pavel Gross (Sparta): „Bylo to oboustranně krásné, rychlé utkání. Oba mančafty hrály velmi dobře. Vezmeme si pozitivní věci ze zápasu a jdeme dál. Gratuluju Třinci k vítězství, ke třetímu bodu. Za dny se uvidíme znovu a naposled.“